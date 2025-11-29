Festival Sesi de Arte e Cultura celebra o talento e a diversidade cultural do município de Atalaia.

Um momento de celebração da diversidade cultural, da criatividade e do talento dos artistas atalaienses. Assim foi a noite desta última sexta-feira (28) na Quadra de Esportes Raimundo Nonato, que recebeu o Festival Sesi de Arte e Cultura realizado pelo Serviço Social da Indústria (Sesi) em parceria com Prefeitura de Atalaia e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

O Festival SESI de Arte e Cultura reuniu música, dança, poesia, cordel e tantas outras expressões que fazem parte da identidade do povo atalaiense.

Com o tema “Viva Alagoas! Vozes e Vivências: A Cultura que nos move”, a Quadra Raimundo Nonato recebeu artistas, grupos culturais e famílias que celebraram juntos o talento e a criatividade da nossa cidade.

O primeiro lugar ficou com o grupo SOM DO AXÉ e o segundo lugar com o grupo AUTO BOI TRADIÇÃO, que é formando por crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), da Secretaria de Assistência Social de Atalaia.

Presente ao evento, a prefeita Ceci destacou a importância da cultura como ferramenta de desenvolvimento humano e comunitário.

“Eventos como este fortalecem nossa identidade, incentivam nossos jovens e aproximam ainda mais a comunidade da arte. Atalaia tem orgulho de receber o Festival SESI de Arte & Cultura, que abre espaço para novos talentos e mantém viva a nossa expressão cultural”, afirmou a prefeita.

A secretária de Cultura e Turismo de Atalaia, Shirley Nogueira, também ressaltou o impacto positivo da iniciativa. “A cultura transforma vidas. Cada apresentação é fruto de dedicação e representa a força criativa do nosso povo. Este festival é uma oportunidade linda para valorizarmos nossos artistas e aproximarmos ainda mais a comunidade das expressões culturais que nos definem”, destacou.

A vereadora Joana D’arck destacou a importância de prestigiar estes grupos culturais. “Eles mantêm viva a nossa identidade e fortalecem a história do nosso povo. Um momento especial, cheio de beleza e significado ainda mais tendo meu esposo entre as apresentações. Que eventos como este sigam inspirando, unindo e valorizando a nossa cultura”.