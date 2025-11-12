Festival SESI de Arte e Cultura de Atalaia vai promover a valorização e a expressão cultural da comunidade local.

Dez grupos artísticos do município de Atalaia foram selecionados para participar do Festival SESI de Arte e Cultura e terão a oportunidade de mostrar todo o talento e a diversidade artística do nosso município. Realizado em parceria com a Prefeitura de Atalaia e Secretaria Municipal de Cultura, o evento está programando para o próximo dia 28 de novembro, na Quadra de Esportes Raimundo Nonato.

Com o tema “Viva Alagoas! Vozes e Vivência: A cultura que nos move”, o Festival tem como objetivo promover a valorização e a expressão cultural da comunidade local, em um momento de celebração da diversidade cultural, criatividade e talento dos grupos artísticos, proporcionando assim uma experiência enriquecedora para o município de Atalaia.

As inscrições foram gratuitas e haverá premiação especial para os vencedores do Festival nas categorias de Cordel e Música. A premiação conta com tablets para os integrantes artistas e notebook para os orientadores dos projetos.

Confira os 10 grupos artísticos selecionados em Atalaia, conforme edital divulgado:

Nesta terça-feira (11), uma equipe técnica do Festival esteve na Biblioteca SESI de Atalaia, onde realizou uma reunião com a participação dos grupos artísticos selecionados.

Um trabalho em conjunto de dois nomes expressivos da cultural local, Felipe Kauê (Coletivo Afro Odara) e Professor Alemão (Capoeira – Vem Jogar Camará), mobilizou o máximo de grupos artísticos locais, para participar deste importante projeto.