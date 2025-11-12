21°C 31°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Festival SESI de Arte e Cultura de Atalaia vai promover a valorização e a expressão cultural da comunidade local

Evento está programando para o próximo dia 28 de novembro, na Quadra de Esportes Raimundo Nonato.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
12/11/2025 às 09h59
Festival SESI de Arte e Cultura de Atalaia vai promover a valorização e a expressão cultural da comunidade local
Festival SESI de Arte e Cultura de Atalaia vai promover a valorização e a expressão cultural da comunidade local.

Dez grupos artísticos do município de Atalaia foram selecionados para participar do Festival SESI de Arte e Cultura e terão a oportunidade de mostrar todo o talento e a diversidade artística do nosso município. Realizado em parceria com a Prefeitura de Atalaia e Secretaria Municipal de Cultura, o evento está programando para o próximo dia 28 de novembro, na Quadra de Esportes Raimundo Nonato. 

Com o tema “Viva Alagoas! Vozes e Vivência: A cultura que nos move”, o Festival tem como objetivo promover a valorização e a expressão cultural da comunidade local, em um momento de celebração da diversidade cultural, criatividade e talento dos grupos artísticos, proporcionando assim uma experiência enriquecedora para o município de Atalaia.

As inscrições foram gratuitas e haverá premiação especial para os vencedores do Festival nas categorias de Cordel e Música. A premiação conta com tablets para os integrantes artistas e notebook para os orientadores dos projetos.

Continua após a publicidade

 

Confira os 10 grupos artísticos selecionados em Atalaia, conforme edital divulgado:

Continua após a publicidade

 

Clique aqui para ver o documento "SELECIONADOS EDITAL Nº 002 2025.pdf"

Nesta terça-feira (11), uma equipe técnica do Festival esteve na Biblioteca SESI de Atalaia, onde realizou uma reunião com a participação dos grupos artísticos selecionados. 

Um trabalho em conjunto de dois nomes expressivos da cultural local, Felipe Kauê (Coletivo Afro Odara) e Professor Alemão (Capoeira – Vem Jogar Camará), mobilizou o máximo de grupos artísticos locais, para participar deste importante projeto.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Escritor atalaiense Felipe Kauê lançará novo livro na 11ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas.
Literatura Há 3 semanas

Escritor atalaiense Felipe Kauê lançará novo livro na 11ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas

Com inspiração em sua filha, “As Aventuras de Ceci” traz lições sobre coragem, amor, resiliência, empatia, solidariedade e respeito.

Os jovens capoeiristas Julhinha, Sereia e Mamute foram os representantes da cidade na competição.
Capoeira Há 2 meses

Jovens atalaienses se destacam no 3° Campeonato Alagoano de Capoeira realizado pela FECEAL

Sereia foi vice-campeã na categoria Juvenil A, enquanto Mamute ficou com a terceira colocação na categoria Juvenil B.

 Felié Kauê, um dos nomes mais culturais do município de Atalaia.
Cultura Atalaiense Há 2 meses

Felipe Kauê celebra aniversário com trajetória marcada pelo resgate da história, cultura e turismo de Atalaia

Ativista social, músico, escritor e historiador em formação, ele é um dos principais nomes da cena cultural do município.

 Banda Fanfarra da Escola Estadual Floriano Peixoto estreia em desfile cívico no Jaraguá.
Educação Há 2 meses

Banda Fanfarra da Escola Estadual Floriano Peixoto estreia em desfile cívico no Jaraguá

Apresentação dos estudantes de Atalaia foi destaque na celebração dos 208 anos de Emancipação Política de Alagoas.

 Devoto de Padre Cícero, vereador Rudinho acompanha romeiros de Atalaia em Juazeiro do Norte.
Fé e Devoção Há 2 meses

Devoto de Padre Cícero, vereador Rudinho acompanha romeiros de Atalaia em Juazeiro do Norte

Romaria deste ano reuniu mais de 700 fiéis de Atalaia.

Atalaia, AL
30°
Parcialmente nublado
Mín. 21° Máx. 31°
31° Sensação
5.93 km/h Vento
49% Umidade
20% (0.11mm) Chance chuva
04h52 Nascer do sol
17h24 Pôr do sol
Sexta
31° 20°
Sábado
31° 20°
Domingo
32° 19°
Segunda
32° 21°
Terça
34° 20°
Publicidade
Ceci Rocha
Professor Lesso
Inglês Selfie
Francisco Batinga
Últimas notícias
Cavalhada Há 57 minutos

Indicação do vereador Neto Acioli solicita a construção de Parque Municipal de Cavalhada no Conjunto Deus é Fiel
Reconhecimento Há 3 horas

Reconhecimento e compromisso: Gildenor Leite é agraciado com certificado e medalha comemorativa aos 60 anos da Administração
Poder Legislativo Há 16 horas

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 11 de novembro de 2025
Causa Animal Há 18 horas

Vereador Jaminho Brasil reforça campanha de conscientização contra os maus-tratos aos animais em Atalaia
Arte e Cultura Há 1 dia

Festival SESI de Arte e Cultura de Atalaia vai promover a valorização e a expressão cultural da comunidade local

Publicidade
Vereador Rudinho
Vereador Jaminho
Lays Melo
Maria da Comesa
Blogs e colunas
Thyago Pereira
Thyago Pereira A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Brincadeira? Não. É Assédio. O Caso do Funcionário Ruivo e o Peso da Discriminação Estética | Por Anderson Barros
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6877 (12/11/25)
26
27
36
41
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3537 (12/11/25)
01
02
03
04
07
09
10
12
15
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2848 (12/11/25)
01
02
07
08
19
21
25
27
37
38
47
49
52
59
64
66
74
85
88
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2885 (12/11/25)
05
27
35
36
42
49
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias