Alunos da EJA participam de mutirão de consultas oftalmológicas

Ação proporcionou atendimento oftalmológico para 100 estudantes da EJA, com especialistas da rede municipal.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
09/11/2025 às 11h04
Alunos da EJA participam de mutirão de consultas oftalmológicas
Ação proporcionou atendimento oftalmológico para 100 estudantes da EJA, com especialistas da rede municipal.

Com um olhar atento à saúde e à educação de Atalaia a Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, realizou neste sábado (8) uma importante ação voltada ao cuidado e à inclusão dos alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos). 

A ação aconteceu no Centro de Especialidades da Saúde e proporcionou atendimento oftalmológico para 100 estudantes da EJA, com especialistas da rede municipal. Em breve será realizada a entrega gratuita dos óculos para quem precisar.

Com mais uma edição do programa “Olhar da Gente”, a Prefeitura de Atalaia reafirma o compromisso de cuidar das pessoas em todas as fases da vida, com políticas públicas que unem inclusão, aprendizado e dignidade.

