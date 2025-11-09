Alunos da EJA participam de mutirão de consultas oftalmológicas

Com um olhar atento à saúde e à educação de Atalaia a Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, realizou neste sábado (8) uma importante ação voltada ao cuidado e à inclusão dos alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos).

A ação aconteceu no Centro de Especialidades da Saúde e proporcionou atendimento oftalmológico para 100 estudantes da EJA, com especialistas da rede municipal. Em breve será realizada a entrega gratuita dos óculos para quem precisar.

Com mais uma edição do programa “Olhar da Gente”, a Prefeitura de Atalaia reafirma o compromisso de cuidar das pessoas em todas as fases da vida, com políticas públicas que unem inclusão, aprendizado e dignidade.

