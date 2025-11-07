Alunos do EJA participam de mutirão de consultas oftalmológicas neste sábado (8).

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, realiza neste sábado (8) uma importante ação voltada ao cuidado e à inclusão dos alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos). A partir das 8h, o Centro de Especialidades da Saúde receberá os estudantes para a realização de consultas oftalmológicas com especialistas da rede municipal.

A iniciativa faz parte do projeto “Um Novo Olhar”, que garante não apenas o atendimento médico, mas também a entrega gratuita dos óculos para os alunos que necessitarem de correção visual. O objetivo é assegurar que todos tenham melhores condições de aprendizado, fortalecendo o compromisso da gestão com a educação e a saúde.

A prefeita Ceci destacou a importância da ação. “Esse cuidado com os nossos alunos representa muito mais do que enxergar melhor, é garantir que cada pessoa tenha as mesmas oportunidades de aprender, crescer e realizar seus sonhos. Educação e saúde caminham juntas quando o nosso olhar é voltado para o bem das pessoas", explicou.

A secretária de Saúde, Daniele Lobo, também ressaltou o impacto do projeto. “Muitos alunos relatam dificuldades para ler ou acompanhar as aulas, e com essa ação, conseguimos oferecer diagnóstico, tratamento e solução no mesmo lugar. É um projeto que muda vidas".

Com o ‘Um Novo Olhar’, a Prefeitura de Atalaia reafirma o compromisso de cuidar das pessoas em todas as fases da vida — com políticas públicas que unem inclusão, aprendizado e dignidade.