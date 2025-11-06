Prefeitura de Atalaia inicia ações do Novembro Azul com palestra na UBS Branca I

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Núcleo de Promoção à Saúde (NUPS), deu início nesta quarta-feira (5) às ações do Novembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre a saúde do homem, com foco no combate ao câncer de próstata e à prevenção do diabetes.

A primeira atividade foi realizada na UBS Branca I, reunindo o público masculino em um momento de informação, cuidado e diálogo sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Durante a palestra, os profissionais de saúde reforçaram orientações sobre hábitos saudáveis, exames preventivos e a necessidade de romper tabus quando o assunto é saúde masculina.

A prefeita Ceci destacou a importância da mobilização. “Cuidar da saúde também é um ato de amor com a vida e com quem a gente ama. Essa campanha é sobre quebrar preconceitos e lembrar que prevenção salva vidas. Nosso compromisso é com uma Atalaia que cuida de todos, especialmente dos que mais precisam de incentivo para se cuidar", explicou.

Já a secretária de Saúde, Daniele Lobo, ressaltou o esforço conjunto das equipes da atenção básica. “Durante todo o mês, as nossas UBS estarão com atividades voltadas ao público masculino, levando informação, acolhimento e serviços de saúde. A prevenção é o caminho mais seguro para garantir mais qualidade de vida aos atalaienses", disse.

As ações seguem ao longo do mês em diversas comunidades do município, conforme o cronograma abaixo:

CRONOGRAMA – NOVEMBRO AZUL 2025

11/11 – 8h30: UBS Jardins

18/11 – 8h30: UBS Nazaré

19/11 – 8h30: UBS Ouricuri e UBS Jenipapeiro

26/11 – 8h30: UBS José Paulino

A campanha reforça o compromisso da Prefeitura de Atalaia em promover cuidado, prevenção e bem-estar em todas as fases da vida.