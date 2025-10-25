Circuito Outubro Rosa em Atalaia reúne mais de 250 participantes.

As Secretarias de Saúde e de Esportes estiveram unidas na noite desta sexta-feira (24), na realização do Circuito Outubro Rosa, que teve como objetivo alertar as mulheres atalaienses sobre a importância do autocuidado, da prevenção e da prática de atividades físicas no combate ao câncer de mama.

Foram mais de 250 participantes, entre alunas dos programas Esporte 360°, IAF e Academiada Saúde, participando nas modalidades de corrida (4km), caminhada (2km) e de um animado aulão de dança ao final.

A concentração aconteceu na Quadra Raimundo Nonato, onde centenas de pessoas se uniram em uma noite especial, que fez a cidade vestir rosa e abraçar esse importante movimento de conscientização e amor à vida.

Medalhas, troféus e muita energia positiva marcaram esse momento.