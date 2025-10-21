Escritor atalaiense Felipe Kauê lançará novo livro na 11ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas.

No próximo dia 5 de novembro, o escritor atalaiense Felipe Kauê lançará sua mais nova obra literária durante a 11ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas, que será realizada no Centro de Convenções Ruth Cardoso, em Maceió.

Inspirado em sua filha Maria Cecília, o autor apresenta o livro infantil “As Aventuras de Ceci”, uma obra que mergulha no imaginário de Atalaia e resgata lendas e histórias locais, valorizando assim a cultura e a tradição do município.

A obra conta ainda com as ilustrações do jovem Kauê Henrique, filho do escritor, responsável por dar vida à personagem Ceci por meio de um belo trabalho artístico e cheio de cores.

Continua após a publicidade

Sinopse

Continua após a publicidade

Em uma creche acolhedora, uma adorável professora encanta as crianças com lindas historinhas inspiradas no imaginário de Atalaia e em suas lendas locais. Da misteriosa Gia Encantada, à Serpente do Pilar, do Fogo Corredor à Arara Azul, entre outros contos de tirar o fôlego, cada história ganha vida nas aventuras de Ceci, uma garotinha corajosa, sonhadora e inspirada na filha do autor.

Cada historinha traz uma lição para todos nós, ensinando sobre coragem, amor, resiliência, empatia, solidariedade e respeito. Uma obra que celebra a infância, a cultura, a memória e o afeto, convidando famílias a se divertir, sonhar e se encantar com cada página.

Sobre o autor

Neto de indígena atalaiense, Felipe Kauê construiu sua trajetória voltada ao fortalecimento das tradições afro-indígenas, com foco em projetos de resgate histórico da cultura, memória e turismo de sua terra natal.

É casado com a vereadora Joana D’arck e pai de três filhos: Andrey Henrique, Kauê Henrique e Maria Cecília.

Como fundador e presidente da Associação dos Moradores do São Sebastião e Jagata, Kauê esteve à frente de iniciativas sociais como a Festa das Crianças, campanhas de arrecadação de brinquedos, torneios de futebol, mutirões de mamografia, Semana da Mulher, além de blocos culturais como Amigos do Kauê e São João da Comunidade.

Além de ativista, ele também é escritor, com o livro “Filho das Águas”, lançado em 2023, e músico desde 1999, inscrito na Ordem dos Músicos do Brasil. Atuou em diversos grupos e bandas, como Auê (Maceió), Ahapazyada (Atalaia), Afro Jovem, Axé Love, Swing Madeira (Cajueiro), entre outros. É idealizador da Banda Afro Odara, que mescla samba, reggae e axé baiano em suas apresentações.

Historiador em formação pela Estácio e monitor de turismo, Felipe Kauê se dedica atualmente ao projeto Viva Atalaia, iniciativa que busca promover o desenvolvimento socioeconômico da cidade por meio de passeios guiados, mapeamento de grupos culturais e valorização de pontos turísticos urbanos e rurais.

Sua atuação também alcança o teatro e o audiovisual. Ele participou do filme “O Fofoqueiro do Diabo” (2025), é marcador da Quadrilha Junina Sanfona do Rei e autor do espetáculo “Aninha um grito de socorro”, do musical “Viva Zumbi” e da peça teatral “Filho das Águas”, inspirada em sua obra literária.