Escritor atalaiense Felipe Kauê lançará novo livro na 11ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas.


Com inspiração em sua filha, “As Aventuras de Ceci” traz lições sobre coragem, amor, resiliência, empatia, solidariedade e respeito.

Phablo Monteiro
Phablo Monteiro
21/10/2025 às 20h55
No próximo dia 5 de novembro, o escritor atalaiense Felipe Kauê lançará sua mais nova obra literária durante a 11ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas, que será realizada no Centro de Convenções Ruth Cardoso, em Maceió.

Inspirado em sua filha Maria Cecília, o autor apresenta o livro infantil “As Aventuras de Ceci”, uma obra que mergulha no imaginário de Atalaia e resgata lendas e histórias locais, valorizando assim a cultura e a tradição do município.

A obra conta ainda com as ilustrações do jovem Kauê Henrique, filho do escritor, responsável por dar vida à personagem Ceci por meio de um belo trabalho artístico e cheio de cores. 

Sinopse

Em uma creche acolhedora, uma adorável professora encanta as crianças com lindas historinhas inspiradas no imaginário de Atalaia e em suas lendas locais. Da misteriosa Gia Encantada, à Serpente do Pilar, do Fogo Corredor à Arara Azul, entre outros contos de tirar o fôlego, cada história ganha vida nas aventuras de Ceci, uma garotinha corajosa, sonhadora e inspirada na filha do autor.

Cada historinha traz uma lição para todos nós, ensinando sobre coragem, amor, resiliência, empatia, solidariedade e respeito. Uma obra que celebra a infância, a cultura, a memória e o afeto, convidando famílias a se divertir, sonhar e se encantar com cada página.

Sobre o autor

Neto de indígena atalaiense, Felipe Kauê construiu sua trajetória voltada ao fortalecimento das tradições afro-indígenas, com foco em projetos de resgate histórico da cultura, memória e turismo de sua terra natal.

É casado com a vereadora Joana D’arck e pai de três filhos: Andrey Henrique, Kauê Henrique e Maria Cecília.

Como fundador e presidente da Associação dos Moradores do São Sebastião e Jagata, Kauê esteve à frente de iniciativas sociais como a Festa das Crianças, campanhas de arrecadação de brinquedos, torneios de futebol, mutirões de mamografia, Semana da Mulher, além de blocos culturais como Amigos do Kauê e São João da Comunidade.

Além de ativista, ele também é escritor, com o livro “Filho das Águas”, lançado em 2023, e músico desde 1999, inscrito na Ordem dos Músicos do Brasil. Atuou em diversos grupos e bandas, como Auê (Maceió), Ahapazyada (Atalaia), Afro Jovem, Axé Love, Swing Madeira (Cajueiro), entre outros. É idealizador da Banda Afro Odara, que mescla samba, reggae e axé baiano em suas apresentações.

Historiador em formação pela Estácio e monitor de turismo, Felipe Kauê se dedica atualmente ao projeto Viva Atalaia, iniciativa que busca promover o desenvolvimento socioeconômico da cidade por meio de passeios guiados, mapeamento de grupos culturais e valorização de pontos turísticos urbanos e rurais.

Sua atuação também alcança o teatro e o audiovisual. Ele participou do filme “O Fofoqueiro do Diabo” (2025), é marcador da Quadrilha Junina Sanfona do Rei e autor do espetáculo “Aninha um grito de socorro”, do musical “Viva Zumbi” e da peça teatral “Filho das Águas”, inspirada em sua obra literária.

