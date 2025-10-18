Atalaia realiza Dia D da Vacinação Antirrábica.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado, 18 de outubro, o Dia D de vacinação antirrábica. A ação acontece das 8h às 16h, em diversos pontos do município, com o objetivo de proteger cães e gatos e prevenir a circulação do vírus da raiva.



A campanha faz parte das ações de saúde pública e controle de zoonoses desenvolvidas pela gestão municipal, garantindo a imunização dos animais e a segurança da população.

A vacinação antirrábica é um ato de cuidado e também de proteção à saúde pública. A raiva é uma zoonose grave, que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos, por isso, manter a vacinação em dia é fundamental para a segurança de todos.

Mais de 5 mil animais já foram vacinados na zona rural, e a expectativa é que cerca de 6.500 cães e gatos recebam a dose hoje, durante o Dia D, que segue até às 16h em diversos pontos espalhados pela cidade.

