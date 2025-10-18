21°C 28°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Atalaia realiza Dia D da Vacinação Antirrábica

Ação acontece neste sábado das 8h às 16h, em diversos pontos do município.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
18/10/2025 às 14h47
Atalaia realiza Dia D da Vacinação Antirrábica
Atalaia realiza Dia D da Vacinação Antirrábica.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado, 18 de outubro, o Dia D de vacinação antirrábica. A ação acontece das 8h às 16h, em diversos pontos do município, com o objetivo de proteger cães e gatos e prevenir a circulação do vírus da raiva.
 
A campanha faz parte das ações de saúde pública e controle de zoonoses desenvolvidas pela gestão municipal, garantindo a imunização dos animais e a segurança da população.

A vacinação antirrábica é um ato de cuidado e também de proteção à saúde pública. A raiva é uma zoonose grave, que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos, por isso, manter a vacinação em dia é fundamental para a segurança de todos.

 

Continua após a publicidade
Continua após a publicidade

Mais de 5 mil animais já foram vacinados na zona rural, e a expectativa é que cerca de 6.500 cães e gatos recebam a dose hoje, durante o Dia D, que segue até às 16h em diversos pontos espalhados pela cidade.

 

Continua após a publicidade
Continua após a publicidade

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Projeto Novo Olhar garante exames de vista e óculos gratuitos para estudantes da Rede Municipal de Atalaia.
Saúde Há 2 semanas

Projeto Novo Olhar garante exames de vista e óculos gratuitos para estudantes da Rede Municipal de Atalaia

Mais de 300 alunos estão sendo atendidos nesta edição, realizada no Centro de Especialidades da Saúde.

 Em obras, Hospital João Lyra Filho tem acesso provisório para melhor atender a população.
Hospital Há 3 semanas

Em obras, Hospital João Lyra Filho tem acesso provisório para melhor atender a população

Durante este período, o acesso principal à unidade foi alterado e a entrada provisória passa a ser feita pela lateral do hospital.

 Nova unidade contará com uma estrutura moderna e totalmente equipada, garantindo mais conforto e qualidade no atendimento aos moradores.
Nova UBS Há 3 semanas

Prefeitura de Atalaia inicia obras de nova UBS no Conjunto Maria de Nazaré

Nova unidade contará com uma estrutura moderna e totalmente equipada, garantindo mais conforto e qualidade no atendimento aos moradores.

 Atalaia recebe Unidade Odontológica Móvel para ampliar o acesso à saúde bucal.
Saúde Há 4 semanas

Atalaia recebe Unidade Odontológica Móvel para ampliar o acesso à saúde bucal

Mais de 7.500 pessoas serão atendidas com a chegada da Unidade Odontológica Móvel em Santo Antônio, Sapucaia e Oricuri.

 Prefeita Ceci garante nova ambulância do SAMU para o município de Atalaia.
Saúde Há 1 mês

Prefeita Ceci garante nova ambulância do SAMU para o município de Atalaia

Unidade de Suporte Básico vai reforçar atendimento de urgência e integrar a base descentralizada do município.

Atalaia, AL
22°
Tempo limpo
Mín. 21° Máx. 28°
23° Sensação
2.22 km/h Vento
93% Umidade
100% (0.74mm) Chance chuva
04h59 Nascer do sol
17h19 Pôr do sol
Domingo
33° 20°
Segunda
34° 21°
Terça
29° 22°
Quarta
31° 20°
Quinta
28° 19°
Publicidade
Francisco Batinga
Ceci Rocha
Professor Lesso
Inglês Selfie
Últimas notícias
Dia D Há 9 horas

Atalaia realiza Dia D da Vacinação Antirrábica
2ª Divisão Há 9 horas

Segunda Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol começa neste domingo
Sub-15 Há 11 horas

Independente Atalaia encara o CEO pela segunda fase do Alagoano Sub-15
Futebol Há 1 dia

Mais uma rodada do Campeonato Atalaiense movimenta o domingo em Atalaia
Reconhecimento Há 1 dia

Semed homenageia professores das Escolas do Campo em Atalaia

Publicidade
Maria da Comesa
Vereador Jaminho
Vereador Rudinho
Lays Melo
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Isenção do Imposto de Renda para Pessoas com Doenças Graves: o que dizem o STJ e o STF | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2928 (16/10/25)
14
24
29
32
46
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6855 (17/10/25)
04
06
33
56
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3515 (17/10/25)
01
02
03
04
05
06
07
09
14
15
16
17
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2837 (17/10/25)
01
06
08
10
11
15
19
22
38
43
50
61
62
65
69
74
77
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2874 (17/10/25)
08
15
18
19
29
34
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias