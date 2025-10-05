20°C 27°C
Projeto Novo Olhar garante exames de vista e óculos gratuitos para estudantes da Rede Municipal de Atalaia

Mais de 300 alunos estão sendo atendidos nesta edição, realizada no Centro de Especialidades da Saúde.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria / Fotos: Jal Gomes
05/10/2025 às 10h02
Projeto Novo Olhar garante exames de vista e óculos gratuitos para estudantes da Rede Municipal de Atalaia
Projeto Novo Olhar garante exames de vista e óculos gratuitos para estudantes da Rede Municipal de Atalaia.

A Prefeitura de Atalaia, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e Educação, realizou neste sábado (4) mais uma edição do Projeto Novo Olhar, uma ação que reforça o cuidado com a saúde e o aprendizado dos estudantes da Rede Municipal de Ensino. A iniciativa, que acontece no Centro de Especialidades da Saúde, tem como objetivo identificar e tratar dificuldades visuais entre os alunos, garantindo mais qualidade de vida e desempenho escolar.

Nesta etapa, 300 estudantes estão sendo atendidos com exames oftalmológicos completos. Aqueles que apresentarem necessidade de correção visual receberão óculos gratuitos, adquiridos por meio da parceria entre as duas secretarias.

A prefeita Ceci destacou a importância da ação como parte do compromisso da gestão em cuidar das crianças e jovens atalaienses.

“Cuidar da visão é cuidar do futuro. Muitas vezes, uma dificuldade de aprendizado está ligada a um problema de visão, e esse projeto muda realidades. É um gesto simples, mas que tem um impacto enorme na vida das nossas crianças. Em Atalaia, a gente cuida com amor e com responsabilidade.”

A secretária de Saúde, Danielle Lobo, ressaltou o empenho das equipes em garantir o atendimento humanizado e de qualidade. “O Projeto Novo Olhar mostra o quanto a saúde e a educação caminham juntas. Nossa equipe se dedica para oferecer um atendimento completo, desde o exame até a entrega dos óculos. Essa integração é o que faz a diferença.”

Já a secretária de Educação, Glauciane Wanderley, reforçou o papel do projeto no desenvolvimento pedagógico dos estudantes. “Enxergar bem é fundamental para aprender bem. Quando o aluno tem acesso ao exame e aos óculos, ele ganha mais confiança, atenção e desempenho em sala de aula. Esse projeto é uma prova do compromisso da gestão em garantir condições reais de aprendizado.”

Com o Projeto Novo Olhar, Atalaia reafirma seu compromisso em cuidar da saúde e do futuro dos estudantes, unindo esforços e políticas públicas para promover educação de qualidade e atenção integral à saúde.

