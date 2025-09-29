Em obras, Hospital João Lyra Filho tem acesso provisório para melhor atender a população.

A Prefeitura de Atalaia informa que o Hospital João Lyra Filho está passando por obras de reforma e ampliação, com o objetivo de oferecer mais conforto, qualidade e segurança no atendimento à população.

Durante este período, o acesso principal à unidade foi alterado e a entrada provisória passa a ser feita pela lateral do hospital. A medida foi adotada para garantir que os serviços continuem funcionando normalmente, sem prejuízo aos pacientes.

Além disso, foi criada uma área de reforço logo na entrada, destinada ao acolhimento imediato de pacientes que necessitem de estabilização ou de atendimento rápido antes de serem encaminhados para a emergência.

Continua após a publicidade

A prefeita Ceci destacou o esforço da gestão para manter o funcionamento do hospital mesmo durante a obra. “Não é fácil realizar uma grande reforma enquanto o hospital continua funcionando, mas sabemos que esse é um investimento necessário. Em breve, teremos uma estrutura completamente renovada, que vai dar mais dignidade para pacientes e profissionais da saúde”.

Continua após a publicidade

As obras fazem parte do compromisso da Prefeitura de Atalaia em fortalecer a rede de saúde do município, garantindo espaços mais modernos e humanizados.

A previsão é que, com a conclusão da reforma, o Hospital João Lyra Filho ofereça ainda mais qualidade no atendimento à população, consolidando-se como referência para toda a região.