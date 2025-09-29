21°C 28°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Em obras, Hospital João Lyra Filho tem acesso provisório para melhor atender a população

Durante este período, o acesso principal à unidade foi alterado e a entrada provisória passa a ser feita pela lateral do hospital.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
29/09/2025 às 16h44 Atualizada em 29/09/2025 às 16h51
Em obras, Hospital João Lyra Filho tem acesso provisório para melhor atender a população
Em obras, Hospital João Lyra Filho tem acesso provisório para melhor atender a população.

A Prefeitura de Atalaia informa que o Hospital João Lyra Filho está passando por obras de reforma e ampliação, com o objetivo de oferecer mais conforto, qualidade e segurança no atendimento à população.

Durante este período, o acesso principal à unidade foi alterado e a entrada provisória passa a ser feita pela lateral do hospital. A medida foi adotada para garantir que os serviços continuem funcionando normalmente, sem prejuízo aos pacientes.

Além disso, foi criada uma área de reforço logo na entrada, destinada ao acolhimento imediato de pacientes que necessitem de estabilização ou de atendimento rápido antes de serem encaminhados para a emergência.

Continua após a publicidade

 

A prefeita Ceci destacou o esforço da gestão para manter o funcionamento do hospital mesmo durante a obra. “Não é fácil realizar uma grande reforma enquanto o hospital continua funcionando, mas sabemos que esse é um investimento necessário. Em breve, teremos uma estrutura completamente renovada, que vai dar mais dignidade para pacientes e profissionais da saúde”.

Continua após a publicidade

 

As obras fazem parte do compromisso da Prefeitura de Atalaia em fortalecer a rede de saúde do município, garantindo espaços mais modernos e humanizados.

A previsão é que, com a conclusão da reforma, o Hospital João Lyra Filho ofereça ainda mais qualidade no atendimento à população, consolidando-se como referência para toda a região.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Nova unidade contará com uma estrutura moderna e totalmente equipada, garantindo mais conforto e qualidade no atendimento aos moradores.
Nova UBS Há 6 dias

Prefeitura de Atalaia inicia obras de nova UBS no Conjunto Maria de Nazaré

Nova unidade contará com uma estrutura moderna e totalmente equipada, garantindo mais conforto e qualidade no atendimento aos moradores.

 Atalaia recebe Unidade Odontológica Móvel para ampliar o acesso à saúde bucal.
Saúde Há 7 dias

Atalaia recebe Unidade Odontológica Móvel para ampliar o acesso à saúde bucal

Mais de 7.500 pessoas serão atendidas com a chegada da Unidade Odontológica Móvel em Santo Antônio, Sapucaia e Oricuri.

 Prefeita Ceci garante nova ambulância do SAMU para o município de Atalaia.
Saúde Há 2 semanas

Prefeita Ceci garante nova ambulância do SAMU para o município de Atalaia

Unidade de Suporte Básico vai reforçar atendimento de urgência e integrar a base descentralizada do município.

 CAPS de Atalaia promove ação de conscientização sobre saúde mental.
Setembro Amarelo Há 3 semanas

Setembro Amarelo: CAPS de Atalaia promove ação de conscientização sobre saúde mental

Encontro reuniu usuários do CAPS, profissionais de saúde e convidados em um momento de diálogo, reflexão e acolhimento.

 Prefeitura de Atalaia lança campanha de resgate da vacinação contra o HPV: “Perdeu antes? Agora não perde mais!”.
Saúde Há 3 semanas

Prefeitura de Atalaia lança campanha de resgate da vacinação contra o HPV: “Perdeu antes? Agora não perde mais!”

Campanha busca oferecer uma nova oportunidade aos jovens que não foram vacinados.

Atalaia, AL
26°
Tempo nublado
Mín. 21° Máx. 28°
27° Sensação
5.32 km/h Vento
69% Umidade
100% (4.44mm) Chance chuva
05h08 Nascer do sol
17h19 Pôr do sol
Quarta
25° 20°
Quinta
25° 20°
Sexta
26° 20°
Sábado
26° 19°
Domingo
28° 20°
Publicidade
Inglês Selfie
Francisco Batinga
Ceci Rocha
Professor Lesso
Últimas notícias
Destaque Há 18 horas

Atalaia no pódio na Olimpíada de Matemática
Hospital Há 21 horas

Em obras, Hospital João Lyra Filho tem acesso provisório para melhor atender a população
Destaque Há 2 dias

Patrícia Barbosa reforça Independente Atalaia no Alagoano Feminino
Em Atalaia Há 3 dias

Em visita a Atalaia, deputado Alfredo Gaspar garante apoio a Associação dos Produtores do Agronegócio, em Ouricuri

Grande Vitória! Há 3 dias

Independente Atalaia goleia o CRB e garante vaga nas semifinais do Alagoano Feminino 2025

Publicidade
Lays Melo
Maria da Comesa
Vereador Rudinho
Vereador Jaminho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Golpes com Inteligência Artificial: fraudes digitais em expansão | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2920 (27/09/25)
08
12
16
19
31
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6839 (29/09/25)
11
26
28
44
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3499 (29/09/25)
01
05
07
09
10
11
12
13
14
17
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2829 (29/09/25)
02
07
09
16
22
24
27
40
45
57
62
64
65
72
75
86
90
94
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2866 (29/09/25)
02
05
18
43
44
48
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias