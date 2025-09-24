21°C 29°C
Prefeitura de Atalaia inicia obras de nova UBS no Conjunto Maria de Nazaré

Nova unidade contará com uma estrutura moderna e totalmente equipada, garantindo mais conforto e qualidade no atendimento aos moradores.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria / Foto: Jal Gomes
24/09/2025 às 17h44
Prefeitura de Atalaia inicia obras de nova UBS no Conjunto Maria de Nazaré
Nova unidade contará com uma estrutura moderna e totalmente equipada, garantindo mais conforto e qualidade no atendimento aos moradores.

A saúde de Atalaia segue avançando. A Prefeitura deu início às obras de construção de mais uma Unidade Básica de Saúde (UBS), desta vez no Conjunto Maria de Nazaré, ampliando o acesso da população aos serviços de atenção primária.

A nova unidade contará com uma estrutura moderna e totalmente equipada, garantindo mais conforto e qualidade no atendimento aos moradores. Assim como já aconteceu com outras unidades do município, a UBS do Maria de Nazaré será reformada e ampliada para oferecer um espaço adequado aos profissionais de saúde e à comunidade.

A prefeita Ceci destacou o compromisso da gestão com a saúde pública. “Estamos iniciando mais uma grande obra na área da saúde. O Conjunto Maria de Nazaré vai receber uma UBS moderna, humanizada e pronta para atender a população com dignidade. Já entregamos 12 unidades e seguimos trabalhando para transformar a saúde de Atalaia em referência, cuidando sempre da nossa gente”.

A secretária municipal de Saúde, Dani Lobo, reforçou a importância da iniciativa. “A Atenção Básica é a porta de entrada do nosso sistema de saúde. Com essa nova UBS, vamos ampliar o acesso, fortalecer a prevenção e oferecer um atendimento cada vez mais humanizado. É um avanço que mostra a seriedade e o compromisso da gestão com o povo de Atalaia”.

Com o início das obras da nova UBS, a Prefeitura de Atalaia reafirma sua prioridade em investir na saúde, garantindo estruturas modernas e funcionais em todas as regiões do município, sempre com o objetivo de oferecer mais qualidade de vida para a população.

 

 
 
 
 
 
