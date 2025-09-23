Atalaia recebe Unidade Odontológica Móvel para ampliar o acesso à saúde bucal.

A Prefeitura de Atalaia recebeu nesta semana a Unidade Odontológica Móvel (UOM) do programa Brasil Sorridente. O novo equipamento vai garantir mais acesso à saúde bucal para a população, especialmente nos povoados de Santo Antônio, Sapucaia e Oricuri, beneficiando mais de 7.500 pacientes.

Com a estrutura moderna da unidade, será possível levar atendimento odontológico de qualidade diretamente às comunidades, evitando deslocamentos e garantindo mais cuidado e prevenção para toda a população.

A prefeita Ceci destacou a importância da conquista. “Nossa UOM chegou para reforçar ainda mais a saúde de Atalaia. Estamos garantindo que os atendimentos cheguem também aos povoados, ampliando o acesso e cuidando da saúde bucal de quem mais precisa. Esse é mais um passo no compromisso da nossa gestão com uma saúde cada vez mais presente na vida da nossa gente”, afirmou.

A secretária municipal de Saúde, Dani Lobo, também comemorou a chegada da unidade. “Serão mais de 7.500 pacientes beneficiados com esse equipamento, que vai oferecer um atendimento humanizado e de qualidade, aproximando os serviços de saúde bucal das comunidades. É uma conquista muito importante para Atalaia”, destacou.

Com a chegada da Unidade Odontológica Móvel, a Prefeitura reforça seu compromisso de investir em equipamentos e serviços que melhorem a qualidade de vida da população, levando saúde de forma descentralizada e acessível.