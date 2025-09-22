Jovens atalaienses se destacam no 3° Campeonato Alagoano de Capoeira realizado pela FECEAL

Sob a orientação do professor Alemão, o município de Atalaia esteve muito bem representado no 3º Campeonato Alagoano de Capoeira, realizado pela Federação de Capoeira do Estado de Alagoas (FECEAL). O evento aconteceu neste sábado (20), no Ginásio Arivaldo Maia, no Jacintinho, em Maceió.

Os jovens capoeiristas Julhinha, Sereia e Mamute foram os representantes da cidade na competição, que tem se consolidado como um marco na valorização e no fortalecimento da arte da Capoeira em Alagoas.

E teve Atalaia no pódio: Sereia garantiu o vice-campeonato na categoria Juvenil A, enquanto Mamute ficou com a terceira colocação na categoria Juvenil B.

A Capoeira é hoje a manifestação cultural mais praticada em Atalaia, resultado do pioneirismo do Mestre Pavão, que nos anos 1990 trouxe a arte para sua terra natal e deu início às aulas na antiga Casa de Cultura. Entre seus discípulos está o professor Alemão (Ricardo Tenório), representante do Grupo Capoeira Brasil no município e presidente do Centro Cultural Vem Jogar Camará. Além de coordenar o núcleo em Atalaia, ele também lidera trabalhos em Satuba, Arapiraca e Coité do Noia.