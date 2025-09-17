Banda Fanfarra da Escola Estadual Floriano Peixoto estreia em desfile cívico no Jaraguá.

A Banda Fanfarra da Escola Estadual Floriano Peixoto, do município de Atalaia, fez sua estreia nesta terça-feira (16) durante o Desfile Cívico Estudantil que marcou os 208 anos de Emancipação Política de Alagoas. O evento foi realizado no bairro histórico do Jaraguá, em Maceió, e reuniu um grande número de pessoas.

Os estudantes atalaienses encantaram o público com uma apresentação marcada pela harmonia e pela energia contagiante. A performance foi celebrada também pela Secretaria Estadual de Educação, que parabenizou a iniciativa. “Parabéns a todos os estudantes, professores e equipes que tornaram esse desfile inesquecível! Que essa energia continue inspirando nossa educação todos os dias”, destacou a pasta em nota publicada nas redes sociais.

Sob a regência do maestro Toninho França e com coreografias de Edinho Rocha, a fanfarra é fruto de um esforço coletivo e contou com o importante apoio do deputado federal Rafael Brito, que recentemente fez a doação de todos os instrumentos musicais, garantindo assim a estreia dos alunos no tradicional desfile.

