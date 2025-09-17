19°C 28°C
Banda Fanfarra da Escola Estadual Floriano Peixoto estreia em desfile cívico no Jaraguá

Apresentação dos estudantes de Atalaia foi destaque na celebração dos 208 anos de Emancipação Política de Alagoas.

Phablo Monteiro
Phablo Monteiro
17/09/2025 às 21h21
Banda Fanfarra da Escola Estadual Floriano Peixoto estreia em desfile cívico no Jaraguá
Banda Fanfarra da Escola Estadual Floriano Peixoto estreia em desfile cívico no Jaraguá.

A Banda Fanfarra da Escola Estadual Floriano Peixoto, do município de Atalaia, fez sua estreia nesta terça-feira (16) durante o Desfile Cívico Estudantil que marcou os 208 anos de Emancipação Política de Alagoas. O evento foi realizado no bairro histórico do Jaraguá, em Maceió, e reuniu um grande número de pessoas.

Os estudantes atalaienses encantaram o público com uma apresentação marcada pela harmonia e pela energia contagiante. A performance foi celebrada também pela Secretaria Estadual de Educação, que parabenizou a iniciativa. “Parabéns a todos os estudantes, professores e equipes que tornaram esse desfile inesquecível! Que essa energia continue inspirando nossa educação todos os dias”, destacou a pasta em nota publicada nas redes sociais.

Sob a regência do maestro Toninho França e com coreografias de Edinho Rocha, a fanfarra é fruto de um esforço coletivo e contou com o importante apoio do deputado federal Rafael Brito, que recentemente fez a doação de todos os instrumentos musicais, garantindo assim a estreia dos alunos no tradicional desfile.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Educação Há 10 horas

Banda Fanfarra da Escola Estadual Floriano Peixoto estreia em desfile cívico no Jaraguá
