Prefeita Ceci garante nova ambulância do SAMU para o município de Atalaia.

O município de Atalaia recebeu, na manhã desta quarta-feira (17), uma nova ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A entrega aconteceu durante cerimônia realizada no Palácio República dos Palmares, em Maceió, e contou com a presença do governador Paulo Dantas, da prefeita Ceci Herrmann, do vice-prefeito Nicollas, da secretária municipal de Saúde, Daniele Lobo e de vereadores.

O veículo é uma Unidade de Suporte Básico (USB), totalmente equipada para garantir o atendimento de urgência pré-hospitalar móvel. A ambulância foi repassada pelo Governo Federal a Alagoas, por meio do Ministério da Saúde, e agora passa a reforçar a estrutura da Base Descentralizada do SAMU em Atalaia.

Segundo a prefeita Ceci, essa nova unidade vai reforçar o atendimento de urgência e salvar vidas não só no nosso município, mas em toda a região. “Seguimos trabalhando para garantir saúde de qualidade e cuidado com cada família de Atalaia. Porque a vida do nosso povo está sempre em primeiro lugar”.

Com a nova unidade, o município ganha mais agilidade e eficiência no atendimento a emergências, ampliando a capacidade de resposta e oferecendo mais segurança à população.