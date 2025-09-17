19°C 28°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Prefeita Ceci garante nova ambulância do SAMU para o município de Atalaia

Unidade de Suporte Básico vai reforçar atendimento de urgência e integrar a base descentralizada do município.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Ascom / Jal Gomes
17/09/2025 às 15h00
Prefeita Ceci garante nova ambulância do SAMU para o município de Atalaia
Prefeita Ceci garante nova ambulância do SAMU para o município de Atalaia.

O município de Atalaia recebeu, na manhã desta quarta-feira (17), uma nova ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A entrega aconteceu durante cerimônia realizada no Palácio República dos Palmares, em Maceió, e contou com a presença do governador Paulo Dantas, da prefeita Ceci Herrmann, do vice-prefeito Nicollas, da secretária municipal de Saúde, Daniele Lobo e de vereadores.

O veículo é uma Unidade de Suporte Básico (USB), totalmente equipada para garantir o atendimento de urgência pré-hospitalar móvel. A ambulância foi repassada pelo Governo Federal a Alagoas, por meio do Ministério da Saúde, e agora passa a reforçar a estrutura da Base Descentralizada do SAMU em Atalaia.

Segundo a prefeita Ceci, essa nova unidade vai reforçar o atendimento de urgência e salvar vidas não só no nosso município, mas em toda a região. “Seguimos trabalhando para garantir saúde de qualidade e cuidado com cada família de Atalaia. Porque a vida do nosso povo está sempre em primeiro lugar”.

Continua após a publicidade

 

Com a nova unidade, o município ganha mais agilidade e eficiência no atendimento a emergências, ampliando a capacidade de resposta e oferecendo mais segurança à população.

Continua após a publicidade

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
CAPS de Atalaia promove ação de conscientização sobre saúde mental.
Setembro Amarelo Há 6 dias

Setembro Amarelo: CAPS de Atalaia promove ação de conscientização sobre saúde mental

Encontro reuniu usuários do CAPS, profissionais de saúde e convidados em um momento de diálogo, reflexão e acolhimento.

 Prefeitura de Atalaia lança campanha de resgate da vacinação contra o HPV: “Perdeu antes? Agora não perde mais!”.
Saúde Há 7 dias

Prefeitura de Atalaia lança campanha de resgate da vacinação contra o HPV: “Perdeu antes? Agora não perde mais!”

Campanha busca oferecer uma nova oportunidade aos jovens que não foram vacinados.

 Foto: Assessoria.
Saúde Há 2 semanas

Profissionais de Educação Física de Atalaia participam do II Encontro de Profissionais de Educação Física do SUS/AL

O evento foi um espaço de aprendizado, troca de experiências e valorização do papel da Educação Física na promoção da saúde e na qualidade de vida da população.

 Atalaia é contemplada pelo Programa Mais Médicos e reforça a atenção básica em saúde.
Saúde Há 2 semanas

Atalaia é contemplada pelo Programa Mais Médicos e reforça a atenção básica em saúde

Município passa a contar com um reforço estratégico no atendimento da rede de saúde.

 Foto: Assessoria
Saúde Bucal Há 3 semanas

Prefeitura de Atalaia promove ação de saúde bucal na Creche CRIA do Conjunto Maria de Nazaré

A atividade contou com palestra educativa sobre prevenção da cárie, instruções de higiene oral e escovação supervisionada.

Atalaia, AL
22°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 28°
23° Sensação
1.07 km/h Vento
91% Umidade
20% (0.12mm) Chance chuva
05h16 Nascer do sol
17h20 Pôr do sol
Sexta
28° 19°
Sábado
26° 18°
Domingo
27° 18°
Segunda
29° 20°
Terça
30° 21°
Publicidade
Ceci Rocha
Inglês Selfie
Francisco Batinga
Professor Lesso
Últimas notícias
Educação Há 10 horas

Banda Fanfarra da Escola Estadual Floriano Peixoto estreia em desfile cívico no Jaraguá
Vereadores Presentes Há 11 horas

Vereadores participam de solenidade de assinatura da ordem de serviço para construção de nova escola estadual em Atalaia
Saúde Há 16 horas

Prefeita Ceci garante nova ambulância do SAMU para o município de Atalaia
Nova Escola Há 17 horas

Atalaia vai ganhar nova escola estadual com capacidade para até 1.200 estudantes
Copervales Há 1 dia

Copervales marca presença no 1º Fórum das Cooperativas Alagoanas

Publicidade
Vereador Rudinho
Maria da Comesa
Lays Melo
Vereador Jaminho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Golpes com Inteligência Artificial: fraudes digitais em expansão | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2915 (16/09/25)
10
11
15
38
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6829 (17/09/25)
42
52
57
58
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3489 (17/09/25)
01
02
05
08
09
11
14
16
17
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2824 (17/09/25)
02
04
08
13
14
23
24
32
42
43
44
48
49
64
67
68
80
85
87
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2861 (17/09/25)
14
15
33
36
45
48
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias