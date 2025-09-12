Setembro Amarelo: CAPS de Atalaia promove ação de conscientização sobre saúde mental

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu nesta quarta-feira (4) uma ação especial no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) em alusão ao Setembro Amarelo, mês dedicado à conscientização e prevenção ao suicídio.

O encontro reuniu usuários do CAPS, profissionais de saúde e convidados em um momento de diálogo, reflexão e acolhimento, reforçando a importância do cuidado com a saúde mental e da valorização da vida. A programação contou com palestras, um café da manhã especial e atividades voltadas ao bem-estar, sempre com foco no apoio e na escuta qualificada às pessoas em sofrimento psíquico.

A prefeita Ceci destacou que o Setembro Amarelo é um compromisso que precisa ser levado adiante por toda a sociedade. “Falar de saúde mental é falar de cuidado, de acolhimento e de amor ao próximo. O Setembro Amarelo nos lembra que a vida deve ser prioridade, e é isso que temos buscado garantir aqui em Atalaia: uma rede de atenção humanizada, que acolhe e caminha junto com quem mais precisa. Nenhuma pessoa deve se sentir sozinha, porque nós estamos juntos nessa luta”, afirmou a prefeita.

A ação reforça o compromisso da gestão municipal com a promoção da saúde mental e a construção de uma cidade mais acolhedora, onde cada cidadão tenha acesso a apoio, informação e cuidado.