Prefeitura de Atalaia lança campanha de resgate da vacinação contra o HPV: “Perdeu antes? Agora não perde mais!”

Campanha busca oferecer uma nova oportunidade aos jovens que não foram vacinados.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
11/09/2025 às 17h39
Prefeitura de Atalaia lança campanha de resgate da vacinação contra o HPV: "Perdeu antes? Agora não perde mais!"
Prefeitura de Atalaia lança campanha de resgate da vacinação contra o HPV: “Perdeu antes? Agora não perde mais!”.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia nesta quarta-feira (10), a campanha “Resgate dos Não Vacinados contra o HPV”, voltada para adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não receberam a vacina. A iniciativa segue até o dia 10 de dezembro de 2025 e acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, durante o horário normal de vacinação.

Com o slogan “Perdeu antes? Agora não perde mais!”, a campanha busca oferecer uma nova oportunidade aos jovens que não foram vacinados na faixa etária regular de 9 a 14 anos. O HPV (Papilomavírus Humano) é uma infecção sexualmente transmissível que pode causar verrugas genitais e está relacionado ao desenvolvimento de diferentes tipos de câncer, como o de colo de útero, garganta, pênis e ânus. A vacina é gratuita, segura e continua sendo a forma mais eficaz de prevenção contra o vírus.

De acordo com a prefeita Ceci, a iniciativa é uma chance única para os adolescentes atalaienses se protegerem. “Essa é uma oportunidade única para os adolescentes que deixaram de se vacinar no período regular. Estamos reforçando a importância da proteção e chamando cada jovem de Atalaia a abraçar essa causa de saúde e prevenção”, afirmou.

Durante a campanha, meninos e meninas de 9 a 14 anos continuam com a vacina garantida pelo SUS, enquanto os jovens de 15 a 19 anos terão até dezembro para receber a imunização nas unidades de saúde. A Prefeitura reforça o convite para que todos procurem a UBS mais próxima e garantam sua proteção. 

Quando o assunto é saúde, perder a oportunidade não pode ser uma opção. Perdeu antes? Agora não perde mais!

Foto: Assessoria.
