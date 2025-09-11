Devoto de Padre Cícero, vereador Rudinho acompanha romeiros de Atalaia em Juazeiro do Norte.

O vereador Rudinho Rodrigues (MDB), recordista de votos na história política de Atalaia, cumpre em mais um ano uma tradição pessoal e religiosa: acompanhar os romeiros do município em peregrinação à Juazeiro do Norte, no Ceará. Devoto de Padre Cícero, o parlamentar participa, desde 2001, da Romaria que acontece anualmente entre os dias 10 e 15 de setembro, reunindo milhares de fiéis de diversas regiões do Brasil.

Mais de 700 atalaienses integram a caravana deste ano. Ao lado da prefeita Ceci e do vice Nicollas, o vereador Rudinho comentou que estar presente representa não apenas um ato de fé, mas também uma forma de apoio aos romeiros.

“Mais um ano, juntos, apoiando e prestigiando a fé dos nossos romeiros de Padre Cícero. Viva meu Padim”, afirmou o vereador.

Continua após a publicidade

A Romaria em homenagem a Padre Cícero é considerada uma das maiores manifestações religiosas do Nordeste, movimentando o turismo religioso e reforçando o legado de fé do sacerdote, conhecido como o "santo do povo nordestino".