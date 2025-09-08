Escritor atalaiense Charles Quirino lança seu quinto livro em Barra de São Miguel

Preservando a essência literária em contos que atravessam o passado, iluminam o presente e projetam reflexões para o futuro, o professor e escritor atalaiense Charles Quirino lança no próximo dia 17 de setembro o livro “PEQUENOS CONTOS: DO COTIDIANO À FANTASIA – Uma imersão nas histórias e na alma nordestina”.

O evento acontece a partir das 10h, na Secretaria Municipal de Cultura de Barra de São Miguel, município onde o autor atualmente reside com a família e desenvolve suas atividades profissionais. A publicação conta com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc – PNAB.

Mais do que reunir histórias, a obra é apresentada como um convite à reflexão e ao aprendizado, trazendo à tona temas universais com sensibilidade, responsabilidade e inspiração. Segundo o escritor, o livro “surpreende, encanta e transforma” ao propor um mergulho literário que valoriza o cotidiano e a identidade nordestina.

Esta é a quinta obra literária lançada pelo escritor Charles Quirino. Ele também é autor de O Despertar de uma Nascente (2012), O pregador de versos (2015), O Deus da Bíblia: vivo, atuante e poderoso (2016) e Poemas para Crianças de Todas as Idades (2022).

Com um trabalho literário já reconhecido e premiado, que abrange poesia, prosa e conto, Charles Quirino encanta leitores de todas as idades, com sua sensibilidade e criatividade.

Quem é o autor

Charles Quirino nasceu em Atalaia (AL), no dia 20 de outubro de 1974, e tem raízes no bairro Girador. É filho de Paulo Primo (falecido em 2020) e Cícera Quirino. Em sua terra natal, estudou no Grupo Escolar Floriano Peixoto, Colégio Cenecista e Escola Municipal Antônio Amâncio.

Professor e escritor, Charles é também teólogo, pedagogo, psicanalista, evangélico, tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e licenciado em Letras, além de especialista em áreas como Língua Portuguesa, Literatura, Redação, Educação Especial, Gestão Escolar e Ensino Religioso.