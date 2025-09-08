19°C 27°C
Delicadeza e profundidade no livro "Eu e a Brisa", de Maristela Magalhães

Escritora atalaiense, Maristela saiu de Atalaia aos 5 anos de idade, mas lembra com carinho de sua terra natal.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Allan de Oliveira / Blog Literatura Sergipana
08/09/2025 às 15h32
Delicadeza e profundidade no livro “Eu e a Brisa”, de Maristela Magalhães
Delicadeza e profundidade no livro “Eu e a Brisa”, de Maristela Magalhães.

Maristela Magalhães, nascida em Atalaia/AL em 1944, é uma poetisa e escritora cuja jornada literária começou a florescer nos anos 2000. Aos 74 anos de idade, ela se estabeleceu em Aracaju/SE para ficar mais próxima da sua família sergipana. Seu envolvimento com a escrita tem brindado o mundo com dezenas de poemas que refletem sua alma curiosa e sensível.

Para Maristela, a expressão literária não é apenas uma atividade, mas sim um prazer e uma necessidade que permeiam sua rotina como uma professora aposentada. Sua jornada nos inspira a abraçar com responsabilidade as diferentes fases da vida, reconhecendo que estamos em constante evolução.

Desfrutando de boa saúde e lucidez na chamada "melhor idade", ela contempla um horizonte vasto, que se estende desde suas memórias passadas até a reconstrução das histórias de amigos e conhecidos, oferecendo um olhar feminino e maduro de quem viveu quase oito décadas.

Ao planejar o tempo e os espaços a serem explorados, Maristela está determinada a celebrar sua dedicação às palavras, uma jornada que transcende a escrita e se estende à sua atuação como terapeuta comunitária. Suas obras não apenas encantam, mas também servem como instrumento para fortalecer os laços sociais na comunidade.

Livro “Eu e a Brisa”.

Sobre a obra “Eu e a Brisa”

Em tempos de agitação e incerteza, encontrar uma obra que nos transporte para um universo de sentimentos genuínos e reflexões significativas é um verdadeiro presente. E é exatamente isso que o livro Eu e a Brisa, da talentosa autora Maristela Magalhães, oferece aos seus leitores (as).

Publicado de forma independente em 2023, Eu e a Brisa é uma coletânea com poemas dos quais mergulham nas mais profundas emoções humanas, desde a delicadeza e afeto até a esperança e a saudade. Os versos dessa obra exalam Carpe Diem e espiritualidade, convidando o (a) leitor (a) a refletir sobre a vida, o tempo e o próprio ser.

No entanto, a poesia de Maristela Magalhães não hesita em enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. Em meio ao surgimento do Coronavírus e à subsequente pandemia, a autora aborda o distanciamento social e o desespero que assolou muitos corações. É uma jornada poética que nos leva das mais altas montanhas de esperança aos vales profundos da angústia, sempre com uma sensibilidade ímpar.

Além dos versos que tocam a alma, Eu e a Brisa encanta também pela beleza das ilustrações. Suaves e harmoniosas, as imagens presentes na obra de Gabriel Schueler complementam perfeitamente sua temática, criando uma experiência estética completa para o (a) leitor (a).

Se você está em busca de uma leitura que equilibre leveza e reflexão, Eu e a Brisa é a escolha certeira.  Para adquirir o livro de Maristela de Magalhães e embarcar nessa jornada poética, entre em contato com o número de whatsapp da autora: 79 99128-3984. 

Link para a compra do livro Eu e a Brisa na Amazon - CLIQUE AQUI.

