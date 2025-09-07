Desfiles cívicos marcaram gerações em Atalaia e seguem vivos na memória da cidade.

Neste 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil, além da celebração nacional, Atalaia também relembra a sua própria história de grandes desfiles cívicos que marcaram gerações. Durante décadas, o município viveu momentos de intensa participação popular, em apresentações que reuniam escolas, autoridades e a comunidade em torno do patriotismo e da valorização da identidade local.
Os desfiles mais tradicionais eram realizados pelo Colégio Nossa Senhora das Brotas/Cenecista e pelo Colégio Dr. João Carlos, que atraíam multidões às ruas. Também tiveram papel de destaque o Grupo Escolar Floriano Peixoto e diversas escolas da zona rural. O evento se consolidava como um espetáculo cívico: salvas de tiros, hasteamento das bandeiras do Brasil, Alagoas e Atalaia, presença de autoridades e, claro, o ponto alto — os desfiles estudantis.
Segundo relatos, o desfile do Colégio Cenecista tinha a marca do casal Suzana Craveiro e Seu Manú, responsáveis pelo zelo e brilho da organização. Já o Colégio Dr. João Carlos, por muitos anos, contou com o talento e dedicação da professora Enid Lisboa. Outro nome lembrado é o de Cláudio Medeiros, o Cacau, que liderava a Banda Fanfarra do Cenecista, que era um dos destaques culturais do evento.
Momentos marcantes também aconteceram em anos mais recentes. Em 2000, por exemplo, foi realizado um desfile especial alusivo aos 500 anos do Brasil, que mobilizou toda a rede municipal. Já em 2018, após um longo período, a Secretaria de Educação organizou o que até então foi o último desfile de 7 de Setembro, reunindo escolas de toda a cidade.
No ano seguinte, em 14 de novembro de 2019, um novo desfile cívico-escolar, também promovido pela Prefeitura de Atalaia, resgatou a história e as tradições locais por meio do projeto “Atalaia: Nossa Gente, Nosso Orgulho”. Idealizado pelo então diretor de ensino Charles Fernandes e pela coordenadora Eliane Torquato, o evento teve como tema a própria cidade, incentivando os estudantes a cultivarem o amor pelo município, respeitar seus símbolos e valorizar os filhos ilustres que ajudaram a construir sua bicentenária trajetória.
Hoje, ao lembrar a Independência do Brasil, Atalaia também celebra essas memórias cívicas que fazem parte da sua identidade, mantendo vivo o sentimento de pertencimento e orgulho da comunidade.