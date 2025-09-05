Companhia Teatral de Atalaia vai se apresentar no FESMA 2025, em Maceió

O teatro atalaiense ganha um novo capítulo em 2025. A Companhia Teatral O Tombô vai representar o município de Atalaia na etapa Maceió do Festival de Esquetes do Studio Mineirinho das Artes (FESMA 2025). A apresentação está marcada para o dia 13 de setembro (sábado).

Com duração de 15 minutos, o espetáculo que será apresentado é o esquete “A História Sem Conto”, que será encenado pelos atores atalaienses Dola Rocha e Matheus. A peça conta a trajetória de um contador de histórias que narra as aventuras de um gatinho perdido na selva, em uma trama infantil leve, divertida e cheia de humor.

Além de atuar, Dola Rocha também assina a direção da peça, sendo responsável pelo figurino e pela leitura branca do espetáculo.

Na direção geral da Cia O Tombô está Juninho Love, roteirista do espetáculo. Este ano, ele busca sua segunda estatueta de Melhor Texto Autoral em festivais teatrais de Alagoas. Em 2022, Juninho venceu no Festival Estudantil de Teatro de Alagoas (FETA) com a peça “O Morto da Oposição”, encenada pelo Grupo Atuar, formado por estudantes do Centro Educacional O Pequeno Príncipe.

Antes da participação no festival, o grupo fará a pré-estreia da peça nesta terça-feira (9), no auditório da Secretaria de Cultura de Atalaia (Secult).

Criado para ser um espaço de valorização e visibilidade da cena teatral em Alagoas, o FESMA é realizado pelo Studio Mineirinho das Artes, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e apoio da Secretaria de Cultura de Alagoas.