Profissionais de Educação Física de Atalaia participam do II Encontro de Profissionais de Educação Física do SUS/AL

O evento foi um espaço de aprendizado, troca de experiências e valorização do papel da Educação Física na promoção da saúde e na qualidade de vida da população.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
02/09/2025 às 22h45
Profissionais de Educação Física de Atalaia participam do II Encontro de Profissionais de Educação Física do SUS/AL
Foto: Assessoria.

Nesta segunda-feira (1), a equipe de profissionais de Educação Física do Programa de Incentivo à Atividade Física (IAF) e Academia da Saúde, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Atalaia, marcou presença no II Encontro de Profissionais de Educação Física do SUS/AL, promovido pela Secretaria Estadual de Saúde (SESAU) em parceria com a Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL).

O evento foi um espaço de aprendizado, troca de experiências e valorização do papel da Educação Física na promoção da saúde e na qualidade de vida da população. Durante a programação, os profissionais de Atalaia tiveram a oportunidade de apresentar uma Experiência Exitosa, mostrando o trabalho desenvolvido junto a adultos e idosos nas Unidades Básicas de Saúde do município, especialmente na prevenção e no controle de doenças crônicas.

A prefeita Ceci destacou a relevância da participação da equipe. “É um orgulho ver os nossos profissionais mostrando em todo o estado o trabalho que vem sendo realizado em Atalaia. O cuidado com a saúde vai muito além do atendimento médico, passa também pela promoção da qualidade de vida e pela prevenção. Nossa gestão tem investido nisso e os resultados já começam a ser reconhecidos”, afirmou.

Continua após a publicidade

 

A secretária de Saúde, Daniele Lôbo, reforçou a importância da valorização da categoria. “A Educação Física tem um papel fundamental na Atenção Básica. As ações desenvolvidas nas nossas UBSs mostram que é possível prevenir doenças e oferecer bem-estar com iniciativas simples, mas que transformam a vida das pessoas. Esse reconhecimento em nível estadual fortalece ainda mais o nosso compromisso”,disse a secretária.

Continua após a publicidade

 

Para a equipe de profissionais de Educação Física de Atalaia, o momento também foi de celebração e motivação. “Compartilhar nossas práticas e ver que elas podem inspirar outros municípios é muito gratificante. Voltamos para Atalaia ainda mais motivados a ampliar esse trabalho com a nossa população”, destacou o grupo.

Com essa participação, Atalaia reafirma o compromisso de fortalecer a promoção da saúde e a prevenção de doenças crônicas, mostrando que a educação física é parte essencial na construção de uma vida mais saudável para a população.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
...
...
