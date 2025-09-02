Profissionais de Educação Física de Atalaia participam do II Encontro de Profissionais de Educação Física do SUS/AL

Nesta segunda-feira (1), a equipe de profissionais de Educação Física do Programa de Incentivo à Atividade Física (IAF) e Academia da Saúde, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Atalaia, marcou presença no II Encontro de Profissionais de Educação Física do SUS/AL, promovido pela Secretaria Estadual de Saúde (SESAU) em parceria com a Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL).

O evento foi um espaço de aprendizado, troca de experiências e valorização do papel da Educação Física na promoção da saúde e na qualidade de vida da população. Durante a programação, os profissionais de Atalaia tiveram a oportunidade de apresentar uma Experiência Exitosa, mostrando o trabalho desenvolvido junto a adultos e idosos nas Unidades Básicas de Saúde do município, especialmente na prevenção e no controle de doenças crônicas.

A prefeita Ceci destacou a relevância da participação da equipe. “É um orgulho ver os nossos profissionais mostrando em todo o estado o trabalho que vem sendo realizado em Atalaia. O cuidado com a saúde vai muito além do atendimento médico, passa também pela promoção da qualidade de vida e pela prevenção. Nossa gestão tem investido nisso e os resultados já começam a ser reconhecidos”, afirmou.

A secretária de Saúde, Daniele Lôbo, reforçou a importância da valorização da categoria. “A Educação Física tem um papel fundamental na Atenção Básica. As ações desenvolvidas nas nossas UBSs mostram que é possível prevenir doenças e oferecer bem-estar com iniciativas simples, mas que transformam a vida das pessoas. Esse reconhecimento em nível estadual fortalece ainda mais o nosso compromisso”,disse a secretária.

Para a equipe de profissionais de Educação Física de Atalaia, o momento também foi de celebração e motivação. “Compartilhar nossas práticas e ver que elas podem inspirar outros municípios é muito gratificante. Voltamos para Atalaia ainda mais motivados a ampliar esse trabalho com a nossa população”, destacou o grupo.

Com essa participação, Atalaia reafirma o compromisso de fortalecer a promoção da saúde e a prevenção de doenças crônicas, mostrando que a educação física é parte essencial na construção de uma vida mais saudável para a população.