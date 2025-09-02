19°C 25°C
Atalaia é contemplada pelo Programa Mais Médicos e reforça a atenção básica em saúde

Município passa a contar com um reforço estratégico no atendimento da rede de saúde.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
02/09/2025 às 18h08
Atalaia é contemplada pelo Programa Mais Médicos e reforça a atenção básica em saúde
Atalaia é contemplada pelo Programa Mais Médicos e reforça a atenção básica em saúde.

A saúde de Atalaia segue avançando com importantes conquistas para a população. O município foi incluído na nova etapa do Programa Mais Médicos, iniciativa do Governo Federal que está destinando profissionais para diversos municípios de Alagoas, com o objetivo de ampliar a cobertura da atenção primária e fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS).

Com a contemplação no programa, Atalaia passa a contar com um reforço estratégico no atendimento da rede municipal de saúde, o que representa mais cuidado e proximidade com a população, sobretudo nas unidades básicas, que são a porta de entrada do cidadão no SUS.

A prefeita Ceci destacou o significado dessa conquista para a cidade. “O Mais Médicos é um programa que faz diferença porque leva atendimento direto para onde as pessoas mais precisam. Para nós, é motivo de alegria saber que Atalaia está entre os municípios contemplados, pois isso reforça nosso compromisso de cuidar das pessoas com dignidade e qualidade”, destacou.

Continua após a publicidade

 

A Secretaria Municipal de Saúde está definindo a melhor forma de integrar o reforço do programa à rede local, garantindo que o atendimento seja ampliado e que cada vez mais famílias possam ser beneficiadas.

Continua após a publicidade

 

Com isso, a Prefeitura de Atalaia reafirma seu compromisso em investir na saúde e trazer melhorias para a vida da população, contando com parcerias e programas federais que fortalecem a gestão municipal.

Foto: Assessoria
