Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Crianças e adolescentes do SCFV de Atalaia participam da 4ª edição do Vem Jogar Camará em Maceió

Realizaram apresentações de capoeira e maculelê durante o evento que aconteceu no Centro Cultural Arte Pajuçara.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
31/08/2025 às 11h19



Na manhã deste sábado (30), crianças e adolescentes atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de Atalaia participaram do encerramento da 4ª edição do Vem Jogar Camará, evento promovido pelo Grupo Capoeira Brasil. O evento aconteceu no Centro Cultural Arte Pajuçara, em Maceió.

Os jovens estiveram acompanhados pela secretária municipal de Assistência Social, Valéria Araújo, pela coordenadora do SCFV, Raquel Fagundes, além de membros da equipe deste serviço, que integra a Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Durante o evento, as crianças e os adolescentes de Atalaia subiram ao palco para apresentações de capoeira e maculelê, recebendo aplausos do público. A oficina de capoeira é uma das atividades oferecidas pelo SCFV no município, sob orientação do oficineiro Niltinho.

Em um momento especial do evento, a secretária Valéria Araújo subiu ao palco para receber, das mãos do capoeirista Niltinho, uma homenagem do Grupo Capoeira Brasil e do Centro Cultural Vem Jogar Camará, em reconhecimento ao apoio prestado à valorização da cultura local.

O SCFV tem como objetivo fortalecer os laços familiares e comunitários, incentivar a integração social e o desenvolvimento pessoal, além de prevenir situações de risco. Para isso, oferece oficinas artísticas, culturais, esportivas e de lazer, que estimulam o protagonismo, a cidadania e a autonomia das crianças e adolescentes.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
