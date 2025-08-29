18°C 26°C
Câmara Municipal de Atalaia
Abertura do 4º Vem Jogar Camará celebra a importância da capoeira em Atalaia

Evento reúne mestres, professores e capoeiristas de várias cidades em três dias de programação cultural.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
29/08/2025 às 10h13 Atualizada em 29/08/2025 às 10h58
Abertura do 4º Vem Jogar Camará celebra a importância da capoeira em Atalaia
Cerimônia de abertura aconteceu no Plenário da Câmara Municipal de Atalaia.

Nesta quinta-feira (28), o município de Atalaia sediou a abertura do 4º Vem Jogar Camará, evento promovido pelo Grupo Capoeira Brasil, que tem se consolidado como uma das principais celebrações da capoeira na região. A solenidade de abertura foi realizada no plenário da Câmara de Vereadores, reforçando o papel da capoeira como expressão cultural, educacional e social em Atalaia.

Com três dias de programação, o encontro contará com cursos, rodas, apresentações culturais, batizado, troca de cordas e formaturas, sempre em clima de aprendizado e união.

Entre os presentes na abertura, estiveram a vereadora Joana D’arck, o Mestre atalaiense Pavão que é o idealizador do projeto, o Mestre Kim (Fortaleza-CE), o Formando Rouxinol (Fortaleza-CE), o Professor Capim (Bogotá-Colômbia), o Formando Beto (natural de Atalaia, atualmente em Dois Riachos-AL) e o Professor Alemão, que representa o Grupo Capoeira Brasil em Atalaia e preside o Centro Cultural Vem Jogar Camará. Alemão também coordena núcleos em Satuba, Arapiraca e Coité do Noia.

Capoeiristas de diversas cidades marcaram presença, vindos de Maceió, Atalaia, Satuba, Dois Riachos, Feira Grande, Caruaru, Fortaleza e até de Bogotá, na Colômbia.

Diplomação e homenagens

Um dos momentos mais marcantes da noite foi a entrega do diploma de formação a três novos professores do Grupo Capoeira Brasil:

Victor Bernardo dos Santos (Professor Grilo, de Maceió-AL)
Samuel Capistrano dos Santos (Professor Zorro, de Feira Grande-AL)
Quitéria Maria de Brito (Professora Iúna, de Caruaru-PE)

A vereadora Joana D’arck também recebeu uma homenagem do Grupo Capoeira Brasil e do Centro Cultural Vem Jogar Camará, em reconhecimento ao apoio dado à cultura local.

Na ocasião, foram ainda registradas homenagens à prefeita Ceci, ao vice-prefeito Nicollas, à secretária de Cultura Shirley Nogueira e à secretária de Assistência Social Valéria Araújo, que não puderam comparecer, mas receberão as placas em mãos na próxima semana.

Programação já começou

Antes da solenidade, durante a tarde, o Mestre Kim ministrou um curso especial em Atalaia, ao lado do Mestre Pavão, reunindo dezenas de jovens capoeiristas da região.

O 4º Vem Jogar Camará segue com uma agenda repleta de atividades até o fim de semana. Na noite desta sexta-feira (29), no Corredor Vera Arruda, na cidade de Maceió:

18h00 – Abertura do evento
19h00 – Curso com o Mestre Kim
19h40 – Curso com Formado Ligeirinho
20h30 – Roda

Já neste sábado (30), no último dia da programação, será realizado no Centro Cultural Arte Pajuçara, também em Maceió:

08h00 – Apresentações culturais.
08h30 – Apresentação dos Mestres Convidados.
09h00 – Início do Batizado.
09h30 – Troca de Cordas.
11h00 – Formaturas.
12h00 – Encerramento.

Formatura: 

Corda Roxa

Professora Iuna
Professor Grilo
Professor Zorro

Corda Verde

Instrutor Niltinho

