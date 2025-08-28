20°C 27°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Prefeitura de Atalaia promove ação de saúde bucal na Creche CRIA do Conjunto Maria de Nazaré

A atividade contou com palestra educativa sobre prevenção da cárie, instruções de higiene oral e escovação supervisionada.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
28/08/2025 às 16h27
Prefeitura de Atalaia promove ação de saúde bucal na Creche CRIA do Conjunto Maria de Nazaré
Foto: Assessoria

Nesta quinta-feira (28), a Prefeitura de Atalaia, por meio do Programa Saúde na Escola (PSE), realizou uma importante ação de cuidado e conscientização sobre saúde bucal com as crianças da Creche CRIA, localizada no Conjunto Maria de Nazaré.

A atividade contou com palestra educativa sobre prevenção da cárie, instruções de higiene oral e escovação supervisionada. Além disso, as crianças receberam orientações práticas de como manter os dentes sempre limpos e saudáveis desde cedo.

A dentista Larissa destacou a importância de levar esse conhecimento às crianças de forma simples e acessível. “Estamos aqui hoje na Creche CRIA. Viemos falar um pouco sobre cáries e ensinar as crianças a fazer a escovação correta, com supervisão. O ideal é manter sempre os dentes limpos, e apenas limpos. Essa é a melhor forma de cuidar da saúde bucal”, explicou.

Continua após a publicidade

 

A prefeita Ceci reforçou que cuidar da saúde das crianças é prioridade da gestão. “Nossas crianças merecem crescer com saúde, segurança e bem-estar. Cada ação como essa é um investimento no futuro, porque a conscientização começa desde a infância. Em Atalaia, temos um compromisso claro: cuidar das pessoas em todas as fases da vida, e com nossas crianças não é diferente”, afirmou.

Continua após a publicidade

 

A ação integra as iniciativas permanentes do PSE em Atalaia, que busca unir saúde e educação, formando hábitos saudáveis desde cedo e garantindo mais qualidade de vida para a população.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Prefeitura de Atalaia promove Ação de Saúde Bucal na Escola Lúcio Fidelis de Moura, no Povoado Porangaba.
Saúde na Escola Há 7 dias

Prefeitura de Atalaia promove Ação de Saúde Bucal na Escola Lúcio Fidelis de Moura, no Povoado Porangaba

A atividade contou com palestra educativa sobre os cuidados com a higiene bucal, aplicação tópica de flúor, entrega de kits de higiene bucal e escovação supervisionada com os estudantes.

 Prefeitura de Atalaia entrega novos fardamentos e kits de proteção para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias.
Saúde Há 1 semana

Prefeitura de Atalaia entrega novos fardamentos e kits de proteção para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias

Iniciativa representa mais organização e estrutura para que os agentes desempenhem suas atividades com qualidade, segurança e identidade.

 Prefeitura de Atalaia promove ação de saúde e conscientização com alunos da EJA.
Saúde na Escola Há 1 semana

Prefeitura de Atalaia promove ação de saúde e conscientização com alunos da EJA

Iniciativa integra o trabalho do município em promover a saúde preventiva e levar cuidado de forma próxima à comunidade.

 Representando o Cosems-AL, secretária de Saúde de Atalaia participa de oficina de Boas Práticas do Conasems, em Brasília.
Saúde Há 2 semanas

Representando o Cosems-AL, secretária de Saúde de Atalaia participa de oficina de Boas Práticas do Conasems, em Brasília

Daniele Lobo é conselheira fiscal do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems-AL).

 Atalaia se prepara para implantar Programa de Vigilância em Saúde para Pessoas Expostas a Agrotóxicos.
Saúde Há 4 semanas

Atalaia se prepara para implantar Programa de Vigilância em Saúde para Pessoas Expostas a Agrotóxicos

A ação reunirá as áreas de Saúde, Agricultura, Educação, Hospital Municipal e Vigilância Sanitária.

Atalaia, AL
22°
Chuvas esparsas
Mín. 20° Máx. 27°
23° Sensação
1.68 km/h Vento
99% Umidade
100% (3.39mm) Chance chuva
05h28 Nascer do sol
17h22 Pôr do sol
Sexta
26° 20°
Sábado
27° 18°
Domingo
25° 19°
Segunda
26° 20°
Terça
26° 19°
Publicidade
Francisco Batinga
Ceci Rocha
Professor Lesso
Inglês Selfie
Últimas notícias
Vereador Atuante Há 2 horas

Vereador Neto Acioli incentiva esporte em Atalaia com entrega de material esportivo às equipes do Juventus Olhos D'água, Escurinho e Masterville
Saúde Bucal Há 6 horas

Prefeitura de Atalaia promove ação de saúde bucal na Creche CRIA do Conjunto Maria de Nazaré
Agosto Lilás Há 7 horas

Vereadora Lays Melo realiza a 5ª edição da Noite Lilás em Atalaia
Poder Legislativo Há 1 dia

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 26 de agosto de 2025

Barão de Vandesmet Há 1 dia

Historiador William Edmundson lança biografia do Barão Félix Vandesmet, pioneiro da indústria açucareira de Alagoas

Publicidade
Maria da Comesa
Lays Melo
Vereador Jaminho
Vereador Rudinho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Quando a dignidade viaja em pé: a lição de uma indenização no transporte público | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6811 (27/08/25)
10
17
33
49
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2815 (27/08/25)
01
04
05
08
09
32
38
43
52
53
58
62
63
64
68
78
79
86
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2852 (27/08/25)
05
10
16
20
35
39
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias