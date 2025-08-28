Prefeitura de Atalaia promove ação de saúde bucal na Creche CRIA do Conjunto Maria de Nazaré

Nesta quinta-feira (28), a Prefeitura de Atalaia, por meio do Programa Saúde na Escola (PSE), realizou uma importante ação de cuidado e conscientização sobre saúde bucal com as crianças da Creche CRIA, localizada no Conjunto Maria de Nazaré.

A atividade contou com palestra educativa sobre prevenção da cárie, instruções de higiene oral e escovação supervisionada. Além disso, as crianças receberam orientações práticas de como manter os dentes sempre limpos e saudáveis desde cedo.

A dentista Larissa destacou a importância de levar esse conhecimento às crianças de forma simples e acessível. “Estamos aqui hoje na Creche CRIA. Viemos falar um pouco sobre cáries e ensinar as crianças a fazer a escovação correta, com supervisão. O ideal é manter sempre os dentes limpos, e apenas limpos. Essa é a melhor forma de cuidar da saúde bucal”, explicou.

A prefeita Ceci reforçou que cuidar da saúde das crianças é prioridade da gestão. “Nossas crianças merecem crescer com saúde, segurança e bem-estar. Cada ação como essa é um investimento no futuro, porque a conscientização começa desde a infância. Em Atalaia, temos um compromisso claro: cuidar das pessoas em todas as fases da vida, e com nossas crianças não é diferente”, afirmou.

A ação integra as iniciativas permanentes do PSE em Atalaia, que busca unir saúde e educação, formando hábitos saudáveis desde cedo e garantindo mais qualidade de vida para a população.