Historiador William Edmundson lança biografia do Barão Félix Vandesmet, pioneiro da indústria açucareira de Alagoas.

O escritor e historiador inglês William Edmundson, residente em João Pessoa (PB), lançou seu mais recente livro que resgata a trajetória de um dos nomes mais importantes para o desenvolvimento econômico de Atalaia e de Alagoas entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX: o Barão Félix Eugène Vandesmet.

A obra, intitulada “Barão Félix Vandesmet: Biografia de um Pioneiro Francês no Brasil”, narra em detalhes a vida do engenheiro francês que se tornou figura central no desenvolvimento da indústria açucareira no estado. O livro também apresenta um panorama histórico sobre a cultivação da cana-de-açúcar em Alagoas e sua importância para a economia regional.

Entre o vasto acervo bibliográfico e documental consultado para elaboração de sua obra, o autor também contou com informações e fotos enviadas pelos escritores atalaienses, Phablo Monteiro e Felipe Kauê.

Da França a Alagoas

Nascido em 1848, na França, Félix Vandesmet participou da Guerra Franco-Prussiana (1870-1871), onde chegou a ser ferido em combate. Mais tarde, atuou como engenheiro na Usina Bolonha, em Basse-Terre, capital da ilha de Guadaloupe.

Em maio de 1879, desembarcou sozinho em Salvador (BA), contratado para atuar em projetos de engenharia. Poucos anos depois, em 1885, associou-se ao irmão Gustave Vandesmet e ao inglês John H. Boxwell para fundar a Destilaria Pilar, em Alagoas.

Já em 1891, os irmãos Vandesmet inauguraram a Usina Brasileiro, considerada a primeira usina de cana-de-açúcar do estado. Em janeiro de 1892, a usina iniciou oficialmente sua moagem.

Inovação e religiosidade

Além de empresário, Félix Vandesmet destacou-se como inovador na agricultura, sendo um dos primeiros em Alagoas a realizar experimentos com mudas e sementes importadas, a aplicar métodos modernos de irrigação e a utilizar adubo químico.

Homem de fé, financiou a construção do prédio do Colégio do Santíssimo Sacramento, em Maceió, que continua em funcionamento até hoje. Em reconhecimento por suas contribuições à Igreja Católica, recebeu do Vaticano o título de “Baron du Saint Siège”, em 1915.

Félix Vandesmet morreu no dia 16 de agosto de 1929, aos 81 anos, na Usina Brasileiro. Apesar de sua relevância histórica, atualmente não há nenhuma rua, escola ou praça em Alagoas que leve seu nome.

O autor

O é de autoria de William (Eddie) Edmundson, historiador britânico que vive em João Pessoa. Com formação em História (B.A., PGCE, M.A.), ele construiu carreira no British Council, onde trabalhou com treinamento de professores e gerenciamento em países como Colômbia, México, Brasil (São Paulo e Recife), Chile e Cuba, onde foi diretor da instituição.

Edmundson já publicou diversos trabalhos em inglês, espanhol e português, com foco na história da América Latina, especialmente Brasil e Chile.

O exemplar de “Barão Félix Vandesmet: Biografia de um Pioneiro Francês no Brasil” pode ser adquirido no site da Editora Ideia – CONFIRA AQUI.