17°C 25°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Prefeitura de Atalaia promove Ação de Saúde Bucal na Escola Lúcio Fidelis de Moura, no Povoado Porangaba

A atividade contou com palestra educativa sobre os cuidados com a higiene bucal, aplicação tópica de flúor, entrega de kits de higiene bucal e escovação supervisionada com os estudantes.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
22/08/2025 às 07h31 Atualizada em 22/08/2025 às 10h12
Prefeitura de Atalaia promove Ação de Saúde Bucal na Escola Lúcio Fidelis de Moura, no Povoado Porangaba
Prefeitura de Atalaia promove Ação de Saúde Bucal na Escola Lúcio Fidelis de Moura, no Povoado Porangaba.

A Prefeitura de Atalaia, por meio do Programa Saúde na Escola (PSE), realizou nesta quinta-feira (21) uma importante Ação de Saúde Bucal na Escola Lúcio Fidelis de Moura, localizada no povoado Porangaba.

A atividade contou com palestra educativa sobre os cuidados com a higiene bucal, aplicação tópica de flúor, entrega de kits de higiene bucal e escovação supervisionada com os estudantes. A ação reforça o compromisso da gestão em integrar saúde e educação, garantindo mais qualidade de vida e hábitos saudáveis desde a infância.

A secretária de Educação, Glauciane Wanderley, destacou a relevância do trabalho conjunto entre as pastas. “Quando unimos saúde e educação, cuidamos das nossas crianças de forma integral. Essa ação mostra que a escola é também um espaço de formação para a vida, onde os alunos aprendem práticas que farão diferença para sempre. Nossa gestão tem esse olhar, de cuidar de cada detalhe para o futuro dos nossos estudantes”, ressaltou.

Continua após a publicidade

 

A prefeita Ceci reforçou o compromisso da Prefeitura com a primeira infância e a saúde preventiva.

Continua após a publicidade

 

“Cuidar da saúde bucal das nossas crianças é cuidar da autoestima, da confiança e da qualidade de vida delas. Ver a alegria dos alunos participando, aprendendo e recebendo esse cuidado mostra que estamos no caminho certo. Em Atalaia, trabalhamos com planejamento e amor, para garantir que nossas crianças cresçam mais saudáveis e felizes”, afirmou.

Com ações como essa, a Prefeitura de Atalaia reafirma seu compromisso de investir na educação e na saúde preventiva, levando mais bem-estar e cidadania às crianças em todas as comunidades do município.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Prefeitura de Atalaia entrega novos fardamentos e kits de proteção para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias.
Saúde Há 22 horas

Prefeitura de Atalaia entrega novos fardamentos e kits de proteção para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias

Iniciativa representa mais organização e estrutura para que os agentes desempenhem suas atividades com qualidade, segurança e identidade.

 Prefeitura de Atalaia promove ação de saúde e conscientização com alunos da EJA.
Saúde na Escola Há 1 dia

Prefeitura de Atalaia promove ação de saúde e conscientização com alunos da EJA

Iniciativa integra o trabalho do município em promover a saúde preventiva e levar cuidado de forma próxima à comunidade.

 Representando o Cosems-AL, secretária de Saúde de Atalaia participa de oficina de Boas Práticas do Conasems, em Brasília.
Saúde Há 1 semana

Representando o Cosems-AL, secretária de Saúde de Atalaia participa de oficina de Boas Práticas do Conasems, em Brasília

Daniele Lobo é conselheira fiscal do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems-AL).

 Atalaia se prepara para implantar Programa de Vigilância em Saúde para Pessoas Expostas a Agrotóxicos.
Saúde Há 3 semanas

Atalaia se prepara para implantar Programa de Vigilância em Saúde para Pessoas Expostas a Agrotóxicos

A ação reunirá as áreas de Saúde, Agricultura, Educação, Hospital Municipal e Vigilância Sanitária.

 PSE realiza ação com crianças da Creche Maria Alves Brasil.
Saúde Há 3 semanas

Saúde e cuidado na primeira infância: PSE realiza ação com crianças da Creche Maria Alves Brasil

A ação faz parte das estratégias da gestão municipal para fortalecer os cuidados preventivos na infância.

Atalaia, AL
26°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 25°
27° Sensação
4.96 km/h Vento
69% Umidade
100% (4.47mm) Chance chuva
05h31 Nascer do sol
17h22 Pôr do sol
Sábado
26° 16°
Domingo
27° 19°
Segunda
27° 19°
Terça
27° 20°
Quarta
26° 20°
Publicidade
Inglês Selfie
Francisco Batinga
Professor Lesso
Ceci Rocha
Últimas notícias
Sub-17 Há 5 horas

Benjamin se destaca com assistência em goleada da Seleção Sub-17 sobre a Costa Rica
Saúde na Escola Há 8 horas

Prefeitura de Atalaia promove Ação de Saúde Bucal na Escola Lúcio Fidelis de Moura, no Povoado Porangaba
Sub-15 Há 21 horas

Independente Atalaia será o representante do município no Campeonato Alagoano Sub-15
Saúde Há 22 horas

Prefeitura de Atalaia entrega novos fardamentos e kits de proteção para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias
Homenagem Há 1 dia

Educadora em assentamento do MST em Atalaia recebe homenagem por atuação na educação infantil

Publicidade
Vereador Jaminho
Maria da Comesa
Vereador Rudinho
Lays Melo
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Julgamento de Jair Bolsonaro no STF: uma análise técnico-jurídica | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2904 (21/08/25)
02
37
38
46
52
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6806 (21/08/25)
01
03
14
19
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3475 (21/08/25)
01
03
04
05
06
11
14
15
18
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2812 (20/08/25)
02
06
07
17
20
22
25
32
37
43
49
55
58
71
74
79
81
83
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2849 (20/08/25)
05
13
18
34
35
50
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias