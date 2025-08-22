Prefeitura de Atalaia promove Ação de Saúde Bucal na Escola Lúcio Fidelis de Moura, no Povoado Porangaba.

A Prefeitura de Atalaia, por meio do Programa Saúde na Escola (PSE), realizou nesta quinta-feira (21) uma importante Ação de Saúde Bucal na Escola Lúcio Fidelis de Moura, localizada no povoado Porangaba.

A atividade contou com palestra educativa sobre os cuidados com a higiene bucal, aplicação tópica de flúor, entrega de kits de higiene bucal e escovação supervisionada com os estudantes. A ação reforça o compromisso da gestão em integrar saúde e educação, garantindo mais qualidade de vida e hábitos saudáveis desde a infância.

A secretária de Educação, Glauciane Wanderley, destacou a relevância do trabalho conjunto entre as pastas. “Quando unimos saúde e educação, cuidamos das nossas crianças de forma integral. Essa ação mostra que a escola é também um espaço de formação para a vida, onde os alunos aprendem práticas que farão diferença para sempre. Nossa gestão tem esse olhar, de cuidar de cada detalhe para o futuro dos nossos estudantes”, ressaltou.

A prefeita Ceci reforçou o compromisso da Prefeitura com a primeira infância e a saúde preventiva.

“Cuidar da saúde bucal das nossas crianças é cuidar da autoestima, da confiança e da qualidade de vida delas. Ver a alegria dos alunos participando, aprendendo e recebendo esse cuidado mostra que estamos no caminho certo. Em Atalaia, trabalhamos com planejamento e amor, para garantir que nossas crianças cresçam mais saudáveis e felizes”, afirmou.

Com ações como essa, a Prefeitura de Atalaia reafirma seu compromisso de investir na educação e na saúde preventiva, levando mais bem-estar e cidadania às crianças em todas as comunidades do município.