Prefeitura de Atalaia entrega novos fardamentos e kits de proteção para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias

Iniciativa representa mais organização e estrutura para que os agentes desempenhem suas atividades com qualidade, segurança e identidade.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
21/08/2025 às 17h51
Prefeitura de Atalaia entrega novos fardamentos e kits de proteção para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias
Prefeitura de Atalaia entrega novos fardamentos e kits de proteção para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias.

A Prefeitura de Atalaia segue valorizando os profissionais que estão diariamente na linha de frente do cuidado com a população. Nesta quinta-feira (21), foram entregues 429 novos fardamentos para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Endemias, junto com protetores solares, reforçando o compromisso da gestão com a saúde, o bem-estar e a valorização desses trabalhadores.

A iniciativa representa mais organização e estrutura para que os agentes desempenhem suas atividades com qualidade, segurança e identidade, além de ser um gesto de reconhecimento ao papel fundamental que esses profissionais exercem na vida das famílias atalaienses.

O vice-prefeito Nicollas participou da entrega e destacou a importância da valorização dos agentes. “Nossos agentes são a porta de entrada do SUS na casa das pessoas. Estão todos os dias na rua, acompanhando, orientando e prevenindo doenças. Investir neles é investir na saúde do nosso povo. Hoje, reforçamos nosso respeito e reconhecimento por cada um desses profissionais”, afirmou.

A secretária municipal de Saúde, Daniele Lobo, ressaltou que os novos fardamentos são mais um passo dentro de um trabalho de fortalecimento da saúde pública em Atalaia. “Quando entregamos novos uniformes e itens de proteção, mostramos não apenas organização, mas cuidado e responsabilidade. Os agentes são essenciais para o bom funcionamento da rede de saúde, e merecem ter condições adequadas para desempenhar suas funções”, declarou.

A prefeita Ceci celebrou o avanço que a saúde de Atalaia tem alcançado nos últimos anos e destacou a importância dos profissionais que estão na ponta do atendimento. “A entrega desses fardamentos simboliza a evolução da nossa gestão, que vem transformando a saúde de Atalaia com planejamento, organização e atenção a quem cuida de todos nós. Nossos agentes são fundamentais para garantir uma saúde preventiva e de qualidade, por isso nossa prioridade é valorizar e cuidar de cada um deles”, disse.

A ação reforça a política da Prefeitura de Atalaia de estruturar cada vez mais a rede de saúde, colocando no centro das prioridades o fortalecimento dos serviços, o respeito aos profissionais e a atenção integral à população.

