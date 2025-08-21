Prefeitura de Atalaia promove ação de saúde e conscientização com alunos da EJA.

Nesta quarta-feira (20), a Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma importante atividade de conscientização e promoção da saúde junto aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A programação contou com palestra de sensibilização sobre a prevenção e o combate às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), além de orientações sobre diabetes, hipertensão e cuidados com a higiene bucal. O objetivo foi levar informação de qualidade e incentivar hábitos saudáveis no dia a dia.

Durante a ação, os estudantes também tiveram acesso a testes rápidos, aferição de glicemia e pressão arterial (PA), serviços que permitem identificar precocemente possíveis riscos à saúde e encaminhar para acompanhamento quando necessário.

A iniciativa integra o trabalho da Prefeitura de Atalaia em promover a saúde preventiva e levar cuidado de forma próxima à comunidade, reforçando o compromisso de cuidar das pessoas em todas as fases da vida.