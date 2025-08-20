Prefeitura de Atalaia reúne comunidade cultural para construção do PAR da PNAB.

Na manhã desta quarta-feira (20), o auditório da Secretaria de Cultura de Atalaia foi palco de um importante encontro entre a gestão municipal e a comunidade cultural do município. O objetivo foi construir, de forma participativa, o Plano de Aplicação de Recursos (PAR) para o Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

A elaboração do PAR é um passo fundamental para garantir que os recursos federais destinados à cultura sejam aplicados de forma transparente e democrática, contemplando as necessidades e potencialidades dos fazedores de cultura da cidade.

A secretária de Cultura, Shirley Nogueira, destacou a importância da participação popular nesse processo. “Hoje é um dia histórico para Atalaia, porque reafirmamos o compromisso de ouvir a comunidade cultural e juntos definirmos as prioridades de investimento. A PNAB representa mais oportunidades e valorização para os artistas, grupos e produtores culturais do nosso município”, afirmou.

A prefeita Ceci também participou do encontro e ressaltou o compromisso da gestão com a valorização da cultura local. “Atalaia tem uma riqueza cultural imensa, que precisa ser preservada e incentivada. Esse momento de construção coletiva mostra que estamos no caminho certo: cuidando das pessoas, ouvindo cada segmento e fortalecendo a cultura como instrumento de identidade, pertencimento e desenvolvimento”, declarou.

O encontro contou com a presença de artistas, representantes de grupos culturais, produtores, artesãos e demais agentes culturais do município. As contribuições apresentadas serão incorporadas ao documento final do PAR, que orientará a aplicação dos recursos da PNAB em Atalaia.