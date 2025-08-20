20°C 23°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Prefeitura de Atalaia reúne comunidade cultural para construção do PAR da PNAB

Objetivo foi construir, de forma participativa, o Plano de Aplicação de Recursos (PAR) para o Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
20/08/2025 às 20h12
Prefeitura de Atalaia reúne comunidade cultural para construção do PAR da PNAB
Prefeitura de Atalaia reúne comunidade cultural para construção do PAR da PNAB.

Na manhã desta quarta-feira (20), o auditório da Secretaria de Cultura de Atalaia foi palco de um importante encontro entre a gestão municipal e a comunidade cultural do município. O objetivo foi construir, de forma participativa, o Plano de Aplicação de Recursos (PAR) para o Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

A elaboração do PAR é um passo fundamental para garantir que os recursos federais destinados à cultura sejam aplicados de forma transparente e democrática, contemplando as necessidades e potencialidades dos fazedores de cultura da cidade.

A secretária de Cultura, Shirley Nogueira, destacou a importância da participação popular nesse processo. “Hoje é um dia histórico para Atalaia, porque reafirmamos o compromisso de ouvir a comunidade cultural e juntos definirmos as prioridades de investimento. A PNAB representa mais oportunidades e valorização para os artistas, grupos e produtores culturais do nosso município”, afirmou.

Continua após a publicidade

 

A prefeita Ceci também participou do encontro e ressaltou o compromisso da gestão com a valorização da cultura local. “Atalaia tem uma riqueza cultural imensa, que precisa ser preservada e incentivada. Esse momento de construção coletiva mostra que estamos no caminho certo: cuidando das pessoas, ouvindo cada segmento e fortalecendo a cultura como instrumento de identidade, pertencimento e desenvolvimento”, declarou.

Continua após a publicidade

 

O encontro contou com a presença de artistas, representantes de grupos culturais, produtores, artesãos e demais agentes culturais do município. As contribuições apresentadas serão incorporadas ao documento final do PAR, que orientará a aplicação dos recursos da PNAB em Atalaia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Banda Afro Odara é destaque na Festa Bicentenária de Meado de Agosto no Quilombo Lunga, em Taquarana.
Afro Odara Há 3 dias

Banda Afro Odara é destaque na Festa Bicentenária de Meado de Agosto no Quilombo Lunga, em Taquarana

Afro Odara levou música e representatividade à comemoração que exaltou a resistência do povo quilombola.

 Encontro no Santuário Ecológico Santa Tereza fortalece plano de resgate histórico, cultural e turístico de Atalaia.
Turismo Há 7 dias

Encontro no Santuário Ecológico Santa Tereza fortalece plano de resgate histórico, cultural e turístico de Atalaia

Projeto terá como ponto de partida o CAT – Centro de Apoio ao Turista.

 Baile de Volta ao Passado anima a noite dos atalaienses no Dia dos Pais.
De Volta ao Passado Há 1 semana

Baile de Volta ao Passado anima a noite dos atalaienses no Dia dos Pais

Evento foi organizado pelo padre Manoel Francelino e equipe, reunindo famílias em noite de música e homenagens no Clube Social Atalaiense.

 Iniciativa cultural em Atalaia promove música, dança e resgate de tradições e vem atraindo atenção de outros municípios.
Batucada Há 1 semana

Projeto Batucada recebe visita da secretária de Cultura e primeira-dama de Capela, Karina Albuquerque

Iniciativa cultural em Atalaia promove música, dança e resgate de tradições e vem atraindo atenção de outros municípios.

 Grupo de Makulelê de Atalaia é destaque na 22ª Mostra Alagoana de Dança.
Cultura Há 2 semanas

Grupo de Makulelê de Atalaia é destaque na 22ª Mostra Alagoana de Dança

Participação foi possível graças a parceria com o projeto sociocultural Batucada.

Atalaia, AL
21°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 23°
22° Sensação
1.31 km/h Vento
95% Umidade
100% (8.84mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
17h22 Pôr do sol
Quinta
25° 19°
Sexta
24° 19°
Sábado
26° 19°
Domingo
26° 19°
Segunda
25° 19°
Publicidade
Ceci Rocha
Inglês Selfie
Francisco Batinga
Professor Lesso
Últimas notícias
UPA Há 1 hora

Vereadora Maria da Comesa solicita construção de UPA no bairro José Paulino
Cultura Há 2 horas

Prefeitura de Atalaia reúne comunidade cultural para construção do PAR da PNAB
Folclore Há 3 horas

Semana do Folclore: Colégio Inovar recebe visita de Fernando Vigário para falar sobre a tradição da Cavalhada em Atalaia
Mercado de Trabalho Há 5 horas

Parceria entre Senac e Prefeitura de Atalaia forma novos assistentes administrativos
Prática Esportiva Há 11 horas

Vereador Jaminho Brasil apresenta pautas voltadas à prática esportiva no município

Publicidade
Vereador Rudinho
Lays Melo
Maria da Comesa
Vereador Jaminho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Julgamento de Jair Bolsonaro no STF: uma análise técnico-jurídica | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2903 (19/08/25)
20
24
27
46
50
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6804 (19/08/25)
06
47
50
54
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3473 (19/08/25)
02
03
04
05
06
07
09
12
13
14
17
18
19
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias