Banda Afro Odara é destaque na Festa Bicentenária de Meado de Agosto no Quilombo Lunga, em Taquarana.

A banda atalaiense Afro Odara foi uma das principais atrações da tradicional Festa de Meado de Agosto, realizada na última sexta-feira (15) na comunidade Quilombo Lunga, em Taquarana, Agreste de Alagoas. O evento reuniu fazedores e fazedoras de cultura, além de convidados especiais, para celebrar a resistência e a ancestralidade do povo quilombola do Rio Lunga.

Entre as autoridades presentes estiveram a prefeita de Atalaia, Ceci, e a vereadora Joana D’arck. “Vivi momentos de troca, aprendizado e muito orgulho das nossas raízes. Cultura que fortalece e une o nosso povo”, destacou a prefeita.

Neste ano, a festa teve como tema a “Unificação e Troca de Saberes entre as Comunidades Quilombolas de Alagoas”. A programação incluiu apresentações musicais, oficinas, rodas de diálogo e procissão, em um momento marcado pela diversidade cultural e pela valorização da história quilombola.

Fundada em 2012 pelo maestro e músico atalaiense Felipe Kauê, a Afro Odara vem conquistando cada vez mais espaço no cenário cultural de Alagoas. Hoje, já é considerada um dos maiores grupos afros do estado, levando música, identidade e resistência por onde passa.