19°C 26°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Banda Afro Odara é destaque na Festa Bicentenária de Meado de Agosto no Quilombo Lunga, em Taquarana

Afro Odara levou música e representatividade à comemoração que exaltou a resistência do povo quilombola.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
17/08/2025 às 12h51
Banda Afro Odara é destaque na Festa Bicentenária de Meado de Agosto no Quilombo Lunga, em Taquarana
Banda Afro Odara é destaque na Festa Bicentenária de Meado de Agosto no Quilombo Lunga, em Taquarana.

A banda atalaiense Afro Odara foi uma das principais atrações da tradicional Festa de Meado de Agosto, realizada na última sexta-feira (15) na comunidade Quilombo Lunga, em Taquarana, Agreste de Alagoas. O evento reuniu fazedores e fazedoras de cultura, além de convidados especiais, para celebrar a resistência e a ancestralidade do povo quilombola do Rio Lunga.

Entre as autoridades presentes estiveram a prefeita de Atalaia, Ceci, e a vereadora Joana D’arck. “Vivi momentos de troca, aprendizado e muito orgulho das nossas raízes. Cultura que fortalece e une o nosso povo”, destacou a prefeita.

Neste ano, a festa teve como tema a “Unificação e Troca de Saberes entre as Comunidades Quilombolas de Alagoas”. A programação incluiu apresentações musicais, oficinas, rodas de diálogo e procissão, em um momento marcado pela diversidade cultural e pela valorização da história quilombola.

Continua após a publicidade

 

Fundada em 2012 pelo maestro e músico atalaiense Felipe Kauê, a Afro Odara vem conquistando cada vez mais espaço no cenário cultural de Alagoas. Hoje, já é considerada um dos maiores grupos afros do estado, levando música, identidade e resistência por onde passa.

Continua após a publicidade

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Encontro no Santuário Ecológico Santa Tereza fortalece plano de resgate histórico, cultural e turístico de Atalaia.
Turismo Há 4 dias

Encontro no Santuário Ecológico Santa Tereza fortalece plano de resgate histórico, cultural e turístico de Atalaia

Projeto terá como ponto de partida o CAT – Centro de Apoio ao Turista.

 Baile de Volta ao Passado anima a noite dos atalaienses no Dia dos Pais.
De Volta ao Passado Há 6 dias

Baile de Volta ao Passado anima a noite dos atalaienses no Dia dos Pais

Evento foi organizado pelo padre Manoel Francelino e equipe, reunindo famílias em noite de música e homenagens no Clube Social Atalaiense.

 Iniciativa cultural em Atalaia promove música, dança e resgate de tradições e vem atraindo atenção de outros municípios.
Batucada Há 6 dias

Projeto Batucada recebe visita da secretária de Cultura e primeira-dama de Capela, Karina Albuquerque

Iniciativa cultural em Atalaia promove música, dança e resgate de tradições e vem atraindo atenção de outros municípios.

 Grupo de Makulelê de Atalaia é destaque na 22ª Mostra Alagoana de Dança.
Cultura Há 1 semana

Grupo de Makulelê de Atalaia é destaque na 22ª Mostra Alagoana de Dança

Participação foi possível graças a parceria com o projeto sociocultural Batucada.

 Show Rossy canta Rossi. Foto: Divulgação
Rossy Canta Rossi Há 1 semana

Com o show “Rossy canta Rossi”, atalaiense Marlon Rossy faz tributo ao Rei do Brega

O cantor e humorista atalaiense é considerado o maior imitador de Reginaldo Rossi.

Atalaia, AL
27°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 26°
30° Sensação
2.44 km/h Vento
82% Umidade
96% (1.23mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
17h22 Pôr do sol
Segunda
26° 18°
Terça
25° 18°
Quarta
24° 18°
Quinta
24° 19°
Sexta
25° 19°
Publicidade
Ceci Rocha
Inglês Selfie
Professor Lesso
Francisco Batinga
Últimas notícias
Afro Odara Há 5 horas

Banda Afro Odara é destaque na Festa Bicentenária de Meado de Agosto no Quilombo Lunga, em Taquarana
X FLITERART Há 6 horas

Escola Lúcio Fidelis de Moura realiza a 10ª edição da FLITERART promovendo a valorização da arte, da cultura e do protagonismo estudantil
Homenagem Há 1 dia

Dra. Dagmar Cunha Cajueiro
Segurança Há 1 dia

3ª CPMI recebe a visita institucional dos comandantes das Guardas Civis Municipais (GCM) de Atalaia e Cajueiro
Homenagem Há 1 dia

“Das Páginas para a Vida”: Escola Jabes Francisco homenageia a educadora atalaiense Maidy Rocha

Publicidade
Lays Melo
Maria da Comesa
Vereador Jaminho
Vereador Rudinho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Quando a Máquina Decide: Como Garantir Justiça e Transparência na Era da Inteligência Artificial | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2902 (16/08/25)
08
21
22
42
45
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6802 (16/08/25)
05
10
31
75
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3471 (16/08/25)
01
02
03
05
06
11
13
16
17
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2810 (15/08/25)
03
04
06
08
20
22
28
33
37
44
53
54
55
58
61
63
73
77
82
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2847 (15/08/25)
01
08
31
32
39
50
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias