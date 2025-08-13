Encontro no Santuário Ecológico Santa Tereza fortalece plano de resgate histórico, cultural e turístico de Atalaia.

Como parte do plano de resgate da história, memória, cultura e turismo de Atalaia, Felipe Kauê esteve nesta terça-feira (12), no Santuário Ecológico Fazenda Santa Tereza, onde foi apresentada uma proposta de incentivo ao turismo local, que terá como ponto de partida o CAT – Centro de Apoio ao Turista.

O espaço será gerido por Felipe Kauê, agente cultural e coordenador do projeto, e contará com o apoio de diversos parceiros, incluindo turismólogos, produtores de eventos, empresas do setor turístico e fornecedores como os artesãos da cidade.

A reunião discutiu a implantação de passeios guiados por pontos estratégicos do município, abrangendo turismo religioso, ecoturismo, turismo de aventura, memória e patrimônio cultural. Também foram apresentados pacotes especiais voltados aos próprios moradores de Atalaia, além de ações de valorização das manifestações culturais e artísticas.

Na oportunidade, Felipe Kauê apresentou algumas das peças produzidas por artesãos locais, evidenciando o talento e a criatividade que fazem parte da identidade cultural da cidade.