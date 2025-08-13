19°C 27°C
Encontro no Santuário Ecológico Santa Tereza fortalece plano de resgate histórico, cultural e turístico de Atalaia

Projeto terá como ponto de partida o CAT – Centro de Apoio ao Turista.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
13/08/2025 às 23h52
Encontro no Santuário Ecológico Santa Tereza fortalece plano de resgate histórico, cultural e turístico de Atalaia
Encontro no Santuário Ecológico Santa Tereza fortalece plano de resgate histórico, cultural e turístico de Atalaia.

Como parte do plano de resgate da história, memória, cultura e turismo de Atalaia, Felipe Kauê esteve nesta terça-feira (12), no Santuário Ecológico Fazenda Santa Tereza, onde foi apresentada uma proposta de incentivo ao turismo local, que terá como ponto de partida o CAT – Centro de Apoio ao Turista.

O espaço será gerido por Felipe Kauê, agente cultural e coordenador do projeto, e contará com o apoio de diversos parceiros, incluindo turismólogos, produtores de eventos, empresas do setor turístico e fornecedores como os artesãos da cidade.

A reunião discutiu a implantação de passeios guiados por pontos estratégicos do município, abrangendo turismo religioso, ecoturismo, turismo de aventura, memória e patrimônio cultural. Também foram apresentados pacotes especiais voltados aos próprios moradores de Atalaia, além de ações de valorização das manifestações culturais e artísticas.

Na oportunidade, Felipe Kauê apresentou algumas das peças produzidas por artesãos locais, evidenciando o talento e a criatividade que fazem parte da identidade cultural da cidade.

Turismo Há 6 horas

Encontro no Santuário Ecológico Santa Tereza fortalece plano de resgate histórico, cultural e turístico de Atalaia
Poder Legislativo Há 12 horas

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 12 de agosto de 2025
Valorização Há 20 horas

Vereadora Joana D’arck propõe criação de espaço permanente para obras de autores atalaienses na Biblioteca Municipal
Indicação Aprovada Há 21 horas

Vereador Jaminho Brasil solicita pavimentação das ruas do Povoado Olhos D’Água
Saúde Há 2 dias

Representando o Cosems-AL, secretária de Saúde de Atalaia participa de oficina de Boas Práticas do Conasems, em Brasília

Direito Sem Rodeios Quando a Máquina Decide: Como Garantir Justiça e Transparência na Era da Inteligência Artificial | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
WebFiber - Internet Banda Larga
Insta Atalaia Pop
