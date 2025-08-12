19°C 28°C
Representando o Cosems-AL, secretária de Saúde de Atalaia participa de oficina de Boas Práticas do Conasems, em Brasília

Daniele Lobo é conselheira fiscal do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems-AL).

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Cosems Alagoas
12/08/2025 às 17h45
A secretária municipal de Saúde de Atalaia, Daniele Lobo, conselheira fiscal do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems-AL) e o coordenador Administrativo e Financeiro, Jackson Barros, participam nos dias 11 e 12 da oficina de Boas Práticas do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), em Brasília. O evento conta com a participação de representantes dos setores afins dos Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde do país.

Estão sendo discutidos, dentre as pautas o contexto e a importância dos processos de auditoria independente e de prestação de contas; aspectos legais de contribuição e representação institucional; captação e execução de recursos de cartas de acordo com a Organização Pan-Americana (Opas).

A programação desta terça-feira (12) inclui a discussão sobre o processo de prestação de contas do Conasems; apresentação da minuta atualizada do regulamento interno da apresentação ao Conasems da prestação de contas dos Cosems, referente aos recursos da contribuição de representação institucional. Será ainda apresentada, no mesmo dia, a importância dos instrumentos de planejamento e controle interno.

