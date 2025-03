Polícia Militar recebe agradecimento por apoio no Carnaval de Atalaia.

Na manhã desta terça-feira (25), o diretor do bloco Galo do Helhinho, senhor Helder Cabral, compareceu ao CISP de Atalaia para agradecer o apoio prestado pela 3ª Companhia de Polícia Militar Independente (3 CPM/I) durante o período do Carnaval no município.

A presença da polícia foi fundamental para garantir a segurança e a tranquilidade durante o evento.

A atuação coordenada e o trabalho incansável dos militares contribuíram significativamente para prevenir incidentes e manter a ordem, permitindo que os participantes desfrutassem do Carnaval de forma segura e alegre.