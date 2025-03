Banda Afro Odara participa de caminhada cultural em promoção da igualdade racial e contra a intolerância religiosa.

Na noite deste último sábado (22), a banda atalaiense Afro Odara esteve na orla lagunar da cidade de Pilar, participando de uma caminhada cultural que teve como objetivo combater a intolerância religiosa e promover a igualdade racial. Na oportunidade, a banda atalaiense realizou uma apresentação especial.

O evento ocorreu em alusão ao 21 de Março, data que celebra Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e coincide com o Dia Internacional Contra a Discriminação Racial, instituído pela ONU.

Para o maestro e fundador da Afro Odara, Felipe Kauê, a participação neste evento reforça o compromisso da Banda na preservação das tradições das raízes de matriz africana. “Combater a intolerância é afirmar a identidade negra no Brasil”, destacou.

Banda Afro Odara

A banda que revolucionou o cenário musical com a criação do ritmo original Afro Music, misturando samba-reggae, ijexá, reggae, axé e pop de forma única. Além de representar Atalaia nos maiores eventos culturais de Alagoas e em outros estados, a Afro Odara carrega em seu som a força da resistência, ancestralidade e muita energia positiva.

A banda conta com o carismático vocalista Black Will, que também segue uma bem-sucedida carreira solo e é um dos músicos mais queridos da região, com shows semanais. Juntos, Black Will e Afro Odara estão preparando a regravação da música “Invencíveis”, um hino de luta e superação.

Como um dos principais destaques em trajetória, produziu este ano um videoclipe especial em homenagem aos 262 anos de Atalaia — disponível no Instagram: @afroodaraoficial