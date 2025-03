Blocos de rua mantém viva a tradição do Carnaval em Atalaia

Os Blocos de Carnaval são uma das manifestações mais autênticas e animadas da festa popular em Atalaia. Com suas marchinhas, fantasias criativas e muita energia, esses blocos arrastam multidões pelas ruas, mantendo viva a essência do Carnaval de rua em nosso município. No Carnaval de Atalaia em 2025, alegria foi o que não faltou.

Contando com o apoio do Governo Municipal, que este ano destinou diretamente mais de 50 mil reais para garantir a folia em todas as regiões de Atalaia, os Blocos de rua saíram às ruas do município mantendo assim viva a tradição de um dos melhores carnavais do interior de Alagoas.

Com o tema “CARNAVAL DA GENTE”, o CARNATALAIA 2025 contou com a participação de mais de 60 blocos de rua nos quatro dias de folia. E a animação começou um dia antes, na sexta-feira, 28 de fevereiro, com a realização de quatro blocos, entre eles “As Delícias” e o tradicional e mais antigo bloco em Atalaia, o “Galo do Helhinho” que desde 1998 faz a abertura oficial do nosso Carnaval.

“As ruas de nossa Atalaia se encheram de energia, alegria e muita folia. Foi emocionante ver nossa cidade vibrando com o melhor do carnaval. Valorizamos nossas raízes e celebramos a verdadeira essência do nosso povo. O compromisso com a tradição está mais forte do que nunca”, destacou a prefeita Ceci em suas redes sociais.

Lógico que precisamos sempre lembrar com muito carinho e saudade dos grandes Blocos puxados por trio elétrico e das festas de Clube e da Quadra, mas que bom que a cada ano, o Carnaval de rua em Atalaia se fortalece, reunindo famílias, amigos e turistas que querem aproveitar a festa de forma descontraída. A folia de rua segue mais viva do que nunca em nossa cidade, espalhando alegria e cultura para milhares de pessoas.