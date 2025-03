Bloco realizado pelo vereador Neto Acioli leva aproximadamente 400 foliões às ruas do Povoado Olhos D’água.

O primeiro dia de Carnaval no município de Atalaia foi marcado pela animação e energia do Bloco “Só Vai Quem Cheira”, que levou cerca de 400 foliões às ruas do Povoado Olhos D’Água, garantindo muita diversão e alegria aos moradores da localidade. O evento, realizado pelo vereador Neto Acioli contou com o apoio dos amigos Rêu do Sapê, Careca e El e já está sendo considerado o maior bloco já realizado naquele Povoado.

Com um clima de festa e confraternização, o bloco transformou as ruas do povoado em uma verdadeira folia. A presença do vereador Neto Acioli no evento reforçou sua força política na região, consolidando-se como a maior liderança política do Povoado Olhos D’Água.

Neto Acioli fez questão de agradecer ao seu amigo Rêu do Sapê, Careca e El pela parceria na realização do bloco e também a todos os foliões que prestigiaram o evento.

Os organizadores do Bloco “Só Vai Quem Cheira” promete seguir com sua programação nos próximos anos, levando muita alegria aos moradores do Povoado.