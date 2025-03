Hora de botar o bloco na rua: Carnatalaia começa nesta sexta-feira (28) e promete muita diversão e valorização cultural

É com muita alegria que a Prefeitura de Atalaia anuncia que o Carnatalaia 2025 começa nesta sexta-feira (28). A cidade se prepara para mais uma edição do nosso tão aguardado Carnaval de Rua, com uma programação que promete muita diversão, cultura e, claro, a valorização das nossas tradições.

Neste ano, com o tema “CARNAVAL DA GENTE”, a prefeitura destaca os blocos de rua, um dos maiores símbolos da nossa festa popular. São os blocos que fazem o coração do nosso Carnaval pulsar, com suas músicas, danças e muita animação. Além disso, o Carnatalaia é uma oportunidade única para fortalecer a cultura atalaiense, promovendo e incentivando a participação ativa dos nossos artistas locais e das nossas comunidades.

A prefeita de Atalaia, Ceci, destacou que este ano a gestão investiu mais mais de R$ 50 mil destinados diretamente ao apoio aos blocos de rua da cidade. “A nossa gestão tem se empenhado em valorizar a cultura local, e o Carnaval de Rua é a ocasião perfeita para isso. Os blocos de rua, cheios de alegria e energia, trazem à tona o que temos de mais autêntico: a paixão pela nossa cidade e a energia contagiante do povo atalaiense”, disse.

O Carnatalaia é para todos, é do povo de Atalaia e tem como missão resgatar e enaltecer as nossas tradições. Prepare-se para curtir os blocos, dançar, se divertir e celebrar a cultura da nossa cidade! Vamos juntos fazer desse Carnaval um momento de muita alegria e união para todos.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA DOS BLOCOS DE RUA:

SEXTA-FEIRA

28 DE FEVEREIRO

NOVENTÃO 09H

BLOCO PRETO E BRANCO 19H

AS DELICIAS 19H

GALO DO HELINHO 22H

SÁBADO

1 DE MARÇO

VEM COM MÉRCIA NA FOLIA 10H

BLOQUINHO CONCENTRAÇÃO 13H

SÓ VAI QUEM CHEIRA 14H

OZ POLEMICOS 14H

BLOCO DOS BOBOS 14H

SÓ VAI QUEM CHUPA 2.0 14H

AMIGOS DO PEIXE 15H

RDL FOLIA 15h

CACHAÇA COM MEL 15H

FOLIA NO RANCHO 15H

AS PIRIGUETES DE LUXO 16H

OS PROSTITUTOS 16H

BONDE DAS TIGRESAS 16H

FAZENDA SHOW BEER 18H

DOMINGO

2 DE MARÇO

BOUTIQUE DA CRIANÇA 09H

SITIO FOLIA 13H

BITTENCOURT FOLIA 14H

BLOCO DOS ESTOURADOS 14H

BLOCO OS SEM NOÇÃO 14h

AS PECINHAS 14H

OS TOPADOS 14H

SWINGA NEGÃO 14H

TURMA DO FUNIL 14H

LOS CUECOS SUECOS 14H

TURMA DO LEITE 15H

OS BIRITEIROS DO 21 15H

PAPEIRO FOLIA 15H

TE PEGUEI E TCHAU 15H

BLOCO SHOW DE BOLA 15H

AMIGOS DO BIU LEITEIRO 15H

TURMA DA CACHAÇA 15H

BLOQUINHO BADALAR 16H

BLOCO BEBER, CAIR E LEVANTAR 16H

BLOCO 40 GRAUS 17H

SEGUNDA-FEIRA

3 DE MARÇO

BLOCO DA TIA JÔ 09H

CRIANÇA FOLIA 09H

BLOCO PONTO CERTO DO STANLEY 13H

BLOCO VEM QUE TEM 14H

BLOCO DA AMIZADE 14H

BLOCO DO JACARÉ 14H

AS PROSTI DA RUA DE CIMA 14H

BLOCO CURTE E BEBE 14H

OS BIRITEIROS 14H

SÓ VAI QUEM CHUPA 2.0 14H

BLOCO A PRIMARADA 15H

NAZARE FOLIA 15H

AS DEBOCHADAS 15h

OS PRAÇAS 15H

BOCA DE FOGO 15H

OS BIKETS 16H

BLOCO SÓ MEL 16H

TERÇA-FEIRA

4 DE MARÇO

AS VERDINHAS 12H

GIRADOIDO 13H

COCO LOUCO 13H

BLOCO OS PASSA NADA 13H

BLOCO MATUTO NA FOLIA 14H

PLAYBOY NA FOLIA 14H

OS CAÇA FOLIA 15H

TURMA DA GALINHA 15H

AS PODEROSAS 15H

BLOCO DOS CAFAJESTES 16H

AMARELINHO 18H

RESSACA SANTO ANTÔNIO 05H

QUARTA-FEIRA

5 DE MARÇO

OLHA NÓS AI DE NOVO 16H

DOMINGO

9 DE MARÇO

AMIGOS DO PLAY 14H

DOMINGO

16 DE MARÇO

OS PARA NUNCA 13H