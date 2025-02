Carnatalaia 2025: blocos de rua têm até sexta-feira (7) para se inscrever

Os blocos de rua que desejam participar do Carnatalaia 2025 têm até esta sexta-feira (7) para realizar suas inscrições. Esta oportunidade se destina tanto a grupos que nunca desfilaram anteriormente quanto àqueles que já fazem parte do evento. As inscrições podem ser feitas na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, das 9h às 13h.

Para se inscrever, os interessados devem entregar os seguintes documentos no ato da inscrição: formulário de Inscrição da Pessoa Física; portfólio do bloco, contendo seu histórico, a descrição do seu trabalho, e fotos de apresentações, que possibilitem a identificação do bloco, e do local onde ocorreu a apresentação fotografada, juntamente com comprovação do tempo de funcionamento; documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência; comprovante de conta corrente bancária da Pessoa Física. Em caso de blocos com mais de 100 participantes, deverá ser apresentado documento comprobatório de contratação para o fornecimento de, pelo menos, três seguranças privados em um bombeiro civil.

Os responsáveis por blocos carnavalescos que não irão participar do edital, mas irão desfilar, deverão informar previamente via ofício a realização do respectivo bloco para que possamos oficializar juntamente com a Polícia Militar e o Ministério Público na programação geral. Os interessados podem acessar o edital na íntegra acessando o site da prefeitura: https://atalaia.al.gov.br/edital-carnaval-20251/

A prefeita Ceci ressaltou a importância do Carnaval, explicando que não é apenas uma festa de diversão, mas como um momento de valorização da cultura, tradição e identidade do povo. “Estamos empenhados em fazer do Carnaval em Atalaia uma celebração memorável, onde todos sintam-se acolhidos e possam desfrutar de momentos de alegria e descontração. É uma honra para mim fazer parte desse evento tão significativo para nossa cidade”, concluiu a gestora.