Exame confirma circulação do vírus da dengue do tipo 3 em Alagoas; caso foi confirmado em Atalaia

Um exame laboratorial confirmou a circulação do vírus da dengue do tipo 3 em Alagoas. Esse é o tipo mais grave da doença, que passou um tempo sem circular no Estado. O caso da dengue provocada por este vírus foi confirmado no município de Atalaia, que já teve uma morte registrada.

De acordo com o médico infectologista da Secretaria de Estado de Saúde (Sesau), Renée Oliveira, os jovens são os mais suscetíveis à doença, considerando que ainda não têm imunidade contra esse tipo de vírus, por isso a importância da vacinação.

"O exame comprovou o que a gente já desconfiava, que o vírus do tipo 3 está voltando. No Estado vizinho de Pernambuco, ele já tinha sido identificado, então seria difícil ele não estar por aqui também", afirmou o médico.

O retorno do tipo 3 da dengue foi confirmado no país, no início do ano passado, após um longo período sem que houvesse registro da doença por esse tipo.