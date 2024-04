Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica, imunizou cães e gatos em Atalaia

A Vacinação Antirrábica de Cães e Gatos 2024 no município de Atalaia teve início neste sábado (06). A iniciativa, que visa à proteção e saúde dos animais de estimação da cidade, ocorrerá em diversos pontos da Zona Rural e Urbana.

Segundo a prefeita Ceci, é importante que a comunidade leve os cães e gatos para a vacinação. “É uma ação fundamental para manter nossos animais de estimação saudáveis e prevenir a propagação da raiva. Encorajo todos os donos de cães e gatos em Atalaia a participarem desta campanha”.

Neste sábado, os pontos de imunização foram: Deus é Fiel (Escola Suzana Craveiro), Santa Inês (Posto de Saúde), Jagatá (Centro de Especialidades), Rua de Cima (Posto de Saúde), Girador (Praça do Trevo), Jenipapeiro (Posto de Saúde), Nova Olinda (Posto de Saúde), Centro (Praça do Mapa), Altos (Escola Antônio Vieira), Bittencourt (Por trás do Residencial Compostela), Praça Zé do Pedrinho, Nazaré (Posto de Saúde) e Branca (Postos de Saúde 1 e 2).

Continua após a publicidade

A partir desta segunda (8), a campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos irá atender a zona rural do município:

08/04: Santo Antônio

09/04: Olhos d’Água, Sapé

10/04: Boca da Mata, Sucupira, e propriedades rurais vizinhas

11/04: Boa Fé, Sapucaia

12/04: Brasileiro, Ipê 1 e 2, e propriedades rurais vizinhas

15/04: Porangaba, São Luiz, Timbozinho, Triunfo

16/04: Ouricuri, São Pedro, Chã da Jaqueira, e propriedades rurais vizinhas

17/04: Miranda, Flor da Serra

18/04: Corumbá, Pirajá, Palha Branca, Fazenda Mato Grosso

Todos os pontos de vacinação estarão operacionais das 08h às 17h.