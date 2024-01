Entrevista exclusiva com a secretária de Saúde do município de Atalaia, Daniele Lobo

Na manhã desta terça-feira (09), a secretária de Saúde do município de Atalaia, Daniele Lobo, recebeu em seu gabinete o radialista Adaias Ferraz, para uma entrevista exclusiva para a Rádio Web do site Atalaia Pop.

Foi um bate papo esclarecedor, onde a secretária destacou com detalhes de informações, todo o trabalho que vem sendo desenvolvido na área da Saúde de Atalaia, na gestão da prefeita Cecilia Hermann.

Na oportunidade, destacou as obras de reforma do Hospital João Lyra Filho, os recentes índices da Covid no município, as reformas e ampliação das UBS, os programas desenvolvidos pela pasta da Saúde, as parcerias, o importante apoio da prefeita Ceci nestas ações, entre outros assuntos.

Também destacou o aumento no número de nascimentos no Hospital João Lyra Filho, aumento no número de consultas médicas, coleta de exame de sangue nas UBS, a redução a zero da fila de cadeira de rodas e de demandas judiciais, o compromisso com o piso da enfermagem, CNP em local novo e humanizado, atualização em Sala de Vacina para os técnicos das UBS, adesão à equipe multiprofissional, realização do I Seminário de Planejamento para Ações da AB, capacitação para os profissionais do SAMU, capacitação para ACS contra a violência doméstica da mulher, curso técnico para ACS e agentes de endemias, capacitação para os profissionais de todas as creches e entrega de kits de primeiros socorros, compra de quatro motos para a Atenção Básica, realização da primeira Semana do Bebê, Outubro Rosa com mutirão de mamografia, Novembro Azul com mutirão contra o câncer de próstata e Dia das Crianças TDHA e TEA.

Confira logo abaixo a entrevista na integra:

A secretária Daniele Lobo também disponibilizou ao site Atalaia Pop, dados que comprovam os avanços da Saúde no município de Atalaia durante os últimos três anos. Confira: