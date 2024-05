Independente Atalaia volta a vencer o DZM Passo e garante classificação para as semifinais do Alagoano Sub-17

Independente Atalaia está classificado para as semifinais do Alagoano Sub-17. Foto: Higor Vieira.

Com ampla vantagem após goleada no jogo de ida, o Independente Atalaia foi até Passo do Camaragibe, na tarde deste sábado (18), para enfrentar o DZM Passo no segundo confronto das quartas de finais do Campeonato Alagoano Sub-17.

Assim como o jogo disputado em Atalaia, no estádio O Luizão, quando venceu por 5 a 0, o Independente foi muito superior no jogo de volta, derrotando os donos da casa pelo placar de 3 a 1.

Os gols do Independente foram marcados por Henrique (2x) e Victor Vaqueiro.

Com o resultado de 8 a 1 no agregado, a equipe atalaiense está classificada para as semifinais, onde vai enfrentar o Sport Club MDO, valendo vaga na grande final.