ARTIGO I Essencialismo: Disciplina para viver melhor. Por: Thyago Pereira

Certo dia, me indagaram sobre o que seria essencial para mim e qual era o meu propósito de vida. Naquele instante fiquei pasmo comigo mesmo, pois não sabia responder uma pergunta como esta, algo tão pessoal. Refleti sobre tudo isso e busquei em mim mesmo uma resposta para algo tão fundamental para a essência da vida.

Ao longo das reflexões, descobri um livro que conseguiu me nortear nesse sentido. Greg McKeown, em seu livro “Essencialismo: A disciplinada busca por menos”, demonstra como ter uma prioridade em todos os sentidos da vida reflete positivamente e o quanto benéfico isso se torna.

A lógica do essencialismo é simples: é a busca deliberada por menos. Isso não significa que devemos excluir atividades que desejamos fazer ou deixar para trás coisas que gostamos, mas que podemos ter prioridades – ou melhor, "prioridade" – para focar no que realmente trará benefícios e sucesso tanto a curto quanto a longo prazo.

O essencialismo está intimamente ligado ao minimalismo, que é a construção de hábitos mais frugais, sem luxos, sem exageros, sem extravagâncias. É tornar as coisas mais simples prioridade e dar mais valor às experiências do que aos objetos que o capitalismo pode nos fornecer.

Grandes nomes bem-sucedidos e conhecidos por muitos tinham o essencialismo como estilo de vida. Dentre esses nomes, podemos destacar Steve Jobs, cofundador da Apple e idealizador do iPhone. A lógica essencialista de Steve era clara: transformar seu maior produto – o iPhone – não apenas em um celular de alta tecnologia, mas em um símbolo de status. Jobs certamente acertou; hoje, o aparelho vende mais pelo seu simbolismo do que por sua performance.

Assim como Jobs adotou a metodologia do essencialismo, focando em seu maior produto e transformando-o em representação, podemos adotar simples hábitos em nosso dia a dia para lograrmos êxito a longo prazo.

Podemos adotar simples mudanças em nossas vidas, como priorizar a leitura ao invés de assistir a uma série da Netflix todas as noites, desenvolver atividades que gostamos ao invés de passar horas nas redes sociais, trabalhar em nosso projeto de vida ao chegar do trabalho à noite ao invés de nos distrairmos com a televisão e muitas outras pequenas mudanças que podemos fazer. Garanto-lhe que as mudanças serão perceptíveis ao decorrer do tempo.

Faça isso assim que puder, mantenha esta disciplina e os frutos serão colhidos com abundância. Adotar o essencialismo como estilo de vida irá levá-lo a descobrir seu propósito de vida e como você poderá desenvolver para concretizá-lo.

Um forte abraço aos leitores(as)!