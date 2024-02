Inauguração da Clínica + Saúde em Atalaia.

Com o objetivo de transformar a experiência de cuidados com a saúde em Atalaia e região, a Clínica + Saúde inaugurou neste último sábado (24), seu centro médico e odontológico, localizado na Rua Manoel Medeiros Sobrinho, no bairro Nova Olinda, em Atalaia.

A clínica traz como grande diferencial ofertar em um só lugar, diversas especialidades médicas, odontológicas, exames e encaminhamentos, o que traz mais praticidade e qualidade no atendimento.

Com estrutura moderna e contando com uma equipe de profissionais qualificados, a Clínica + Saúde já está em pleno funcionamento.

Agende suas consultas e exames pelo WhatsApp (82) 9 9609-7268.