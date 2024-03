Prefeitura de Atalaia e Amigo do Peito se unem para oferecer exames de mamografia gratuitos

A Prefeitura de Atalaia, em parceria com o Amigo do Peito, vai realização exames de mamografia gratuitos nos dias 11 e 12 de março na Praça do Trevo, e no dia 13 de março na UBS Branca 02.

Esta iniciativa visa atender mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos, proporcionando acesso facilitado a um dos exames mais importantes na detecção precoce do câncer de mama.

As vagas para os exames serão preenchidas de acordo com a demanda registrada na UBS. Mulheres interessadas em garantir uma vaga devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima para realizar o agendamento.

Segundo a prefeita Ceci, a mamografia é fundamental na detecção precoce do câncer de mama, possibilitando um tratamento mais eficaz e aumentando as chances de cura. A Prefeita Ceci enfatizou a importância deste serviço.

“A prevenção é a chave para a saúde da mulher. Com a realização desses exames de mamografia, estamos reforçando nosso compromisso com a saúde e o bem-estar das mulheres de Atalaia. Convido todas as mulheres na faixa etária indicada a aproveitar esta oportunidade e cuidar da sua saúde.”

“A colaboração entre a Prefeitura de Atalaia e o Amigo do Peito demonstra o compromisso conjunto em promover a saúde e o bem-estar da comunidade. Esta é mais uma ação que reforça o papel da gestão municipal na promoção da saúde preventiva e na oferta de serviços de qualidade à população”, finalizou Ceci.