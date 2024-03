Atalaia inicia vacinação contra a gripe; veja quem pode se vacinar

O município de Atalaia dá um passo importante na proteção da saúde de sua população com o início da campanha de vacinação contra a gripe em todas as unidades básicas de saúde e no Hospital João Lyra Filho.

A campanha visa alcançar diversos grupos prioritários, incluindo crianças de 6 meses a menores de 6 anos, crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos, profissionais da saúde, gestantes, puérperas, professores dos ensinos básico e superior, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e de salvamento, profissionais das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade).

Também podem se vacinar pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso), trabalhadores portuários, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

A prefeita Ceci destacou que a vacinação é importante e que a Prefeitura está comprometida em proteger os moradores contra a gripe.

“A vacinação é uma medida essencial para prevenir doenças e salvar vidas. Encorajamos todos os membros dos grupos prioritários a comparecerem às unidades de saúde ou ao Hospital João Lyra Filho para receberem a vacina”, pediu Ceci.