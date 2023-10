Dra. Eloína Braz recebe comenda Procuradora Sônia Suruagy pelos relevantes serviços prestados à sociedade alagoana.

Na tarde desta última quinta-feira, 28 de setembro, a atalaiense Dra. Eloína Maria Braz dos Santos, procuradora de Estado aposentada, foi uma das personalidades agraciadas com a comenda Procuradora Sônia Suruagy, em solenidade realizada na sede da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas.

A honraria foi concedida em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade alagoana.

Esta foi a primeira edição da comenda e contou com a presença do governador Paulo Dantas, que entregou a honraria aos homenageados, da procuradora-geral, Samya Suruagy, e de diversas autoridades. A solenidade marcou a entrega da reforma do prédio da Procuradoria Geral do Estado de Alagoas e as comemorações do Dia do Procurador do Estado de Alagoas.